Oranje-fans opgelet: dit zijn de mogelijke scenario's in spannende Groep E van België op het EK

De ontknoping in de spannendste groep van dit EK staat woensdagavond op het programma. In Groep E hebben Roemenië, België, Slowakije én Oekraïne allemaal drie punten na twee wedstrijden. Alles is nog mogelijk in de groep. Aangezien er ook nog een kleine kans is dat Nederland de winnaar van de groep treft, zetten wij de mogelijke scenario's op een rij.

De groep begon met twee verrassingen. België liet zich foppen door Slowakije en Oekraïne kreeg zelfs een pak rammel van de Roemenen. In de tweede wedstrijd herstelden beide teams zich en dus staan alle landen in de poule op hetzelfde aantal punten. Het belooft een waanzinnige ontknoping te worden, die ook voor Nederland nog weleens interessant kan worden. Nederland treft de groepswinnaar van deze poule als in Groep F Tsjechië of Georgië hun laatste groepsduel winnen.

Nederland als nummer drie naar achtste finales, dit is nu de waarschijnlijke tegenstander Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Voorlopig is de groepswinnaar van Groep C de volgende tegenstander van Oranje.

In de laatste speelronde speelt België tegen Oekraïne en nemen Roemenië en Slowakije het tegen elkaar op. De eerste twee van de groep gaan door, maar de kans is groot dat ook de nummer drie door zal gaan. Om het wat overzichtelijker te maken, bekijken we de mogelijke afloop vanuit onze zuiderburen.

Scenario 1: België wint

Als België wint, is het zeker van de volgende ronde. De enige manier waarop ze de groep dan niet winnen, is als Slowakije wint van Roemenië. Dan winnen de Slowaken het namelijk op onderling resultaat. Bij een gelijkspel in het andere duel eindigt Roemenië op doelsaldo als tweede en Slowakije gaat dan door als een van de beste nummers drie. Voor Oekraïne houdt het avontuur dan op.

Oekraïne kan bij verlies namelijk alleen nog door als Roemenië van Slowakije wint. In dat geval worden eindigen de Oekraïners als derde boven de Slowaken. Dan moeten ze waarschijnlijk wel afwachten wat er later op de avond in Groep F gaat gebeuren. Na die groep is tenslotte bekend welke nummers drie precies doorgaan op dit EK.

De beste nummers drie: deze landen gaan naar de achtste finales EK 2024 We naderen het einde van de groepsfase van het EK. Niet alleen de beste twee uit elke poule gaan door naar de knock-outfase, maar ook de vier beste nummers drie. Gelukkig voor het Nederlands elftal, want zij werden derde in Groep D. Check hieronder de huidige stand van de nummers drie en welke landen doorgaan naar de achtste finales.

Scenario 2: België speelt gelijk tegen Oekraïne

Als België en Oekraïne gelijkspelen zijn de Belgen zeker van de volgende ronde. Ze kunnen dan nog de groep winnen, maar dan moet het andere duel ook gelijk worden. Alle ploegen eindigen dan met vier punten en het onderling resultaat qua punten is dan dus volledig gelijk tussen alle ploegen.

Roemenië en België staan allebei op +1 en eindigen dan als eerste en tweede, maar omdat de Roemenen drie keer hebben gescoord en de Belgen twee keer hebben zij een voorsprong. België moet dus meer doelpunten maken om bovenaan te eindigen. Beide teams kunnen ook nog exact gelijk eindigen. Dan brengt het aantal kaarten dat de teams hebben gekregen de beslissing. Ook kaarten voor assistent-coaches tellen daarbij mee.

Nieuwe plottwist in Groep C: Denemarken tweede op basis van stomme gele kaart Slovenië Denemarken en Slovenië eindigden dinsdagavond in de afsluitende groepswedstrijden exact gelijk. Dat had niemand verwacht, maar gelukkig was de UEFA op alles voorbereid en kon het verschil in Groep C alsnog bepaald worden.

Als België - Oekraïne gelijk wordt en het andere duel in de groep niet dan eindigen de Belgen als tweede en gaat Oekraïne door als een van de beste nummers drie. De winnaar van het duel tussen Roemenië en Slowakije is dan de groepswinnaar en de verliezer mag naar huis.

Scenario 3: België verliest

België hoeft ook bij een nederlaag niet te wanhopen. Als het met minder dan vier goals verliest én Slowakije wint van Roemenië dan gaan ze alsnog door als een van de beste nummers drie. Oekraïne wint dan voor de Slowaken de groep. Wint Slowakije niet? Dan zit het toernooi voor de Belgen er sowieso op bij verlies.

In het geval van een gelijkspel bij Roemenië - Slowakije is Oekraïne dan de groepswinnaar. Roemenië eindigt als tweede op doelsaldo en Slowakije is door als nummer drie. Bij winst van de Roemenen winnen zij de groep voor Oekraïne. De Slowaken worden dan derde en gaan sowieso door als het met minder dan drie goals verliest. Bij een grotere nederlaag moeten ze de wachtkamer in.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.