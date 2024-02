Makkie voor Manchester City in Champions League? FC Kopenhagen speelde 63 dagen geleden voor het laatst een officieel duel

FC Kopenhagen staat voor de belangrijkste Champions League-wedstrijd in een hele lange tijd. De Deense kampioen speelt tegen titelhouder Manchester City in de achtste finale. Dat wordt de eerste officiële wedstrijd sinds 12 december 2023, toen FC Kopenhagen de knockout-fase van de Champions League bereikte tegen Galatasaray.

Kopenhagen was sindsdien druk met oefenwedstrijden en The Atlantic Cup. Dit omdat het winterstop was in de Deense Superliga. Kopenhagen ging de pauze in als nummer drie van de competitie. Het speelde sinds 16 januari wel zes oefenwedstrijden, waaronder dus drie op The Atlantic Cup in Portugal. Ter vergelijking: Manchester City speelde in hetzelfde tijdsbestek vier wedstrijden.

Overigens weet Kopenhagen wel hoe het is om van een club uit Manchester te winnen. Eerder dit Champions League-seizoen werd United, de ploeg van trainer Erik ten Hag, verslagen in een thriller: 4-3. Trainer Jacob Neestrup looft Parken, de thuishaven van FC Kopenhagen. "Parken is internationaal iets bijzonders en nu hebben we geschiedenis in handen. Het kan ons vooruit helpen. We hebben eerder met een grote macht te maken gehad en we geloven in onszelf en in Parken. Het maakt mij echt niet uit hoe goed City is. Mini-Kopenhagen heeft grote resultaten geboekt."