Provocerende Emiliano Martinez krijgt twee keer geel, maar mag toch blijven staan in de penaltyserie

Emiliano Martinez stal de show weer eens. De keeper kreeg in de wedstrijd tussen Lille en Aston Villa een gele kaart en vervolgens in de penaltyserie nóg één. Toch mocht de Argentijnse goalie blijven staan.

Martinez kreeg al in de eerste helft een gele kaart wegens tijdrekken. De scheidsrechter had geen zin om rustig aan te doen en deelde direct een bon uit. De keeper hield zich rustig, maar kon zich later - tijdens de penaltyserie - toch niet inhouden.

Na een rake penalty van zijn team draaide hij zich om naar het Lille-publiek en maakte hij wat gekke gebaren. Geel, zo oordeelde de scheidsrechter. Maar wat blijkt? Een keeper mag gewoon blijven staan als hij een gele kaart pakt tijdens de penaltyserie, ook al heeft hij al een gele kaart op zak.

Aston Villa won de penaltyserie uiteindelijk ook nog eens van Lille, in de kwartfinale van de Conference League.

Martinez tegen het Nederlands elftal

Heel Nederland is bekend met Martinez, die ook keeper is van het Argentijnse elftal. Hij was op de kwartfinale van het WK 2022 enorm irritant tegen het Nederlands elftal. Ook toen kwam het op een penaltyserie aan, waar Martinez een paar pingels van Oranje pakte. Argentinië won uiteindelijk het WK.