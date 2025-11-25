PSV bereidt zich voor op een hels karwei tegen Liverpool. Aanvoerder Jerdy Schouten is benieuwd naar de 'bijzondere sfeer' op Anfield, maar vertelt ook eerlijk dat hij nooit heeft gedroomd van het Engelse voetbal. "Daar ben ik wel benieuwd naar", zegt Schouten op het persmoment in het imposante stadion.

Schouten werd op de persconferentie meteen om de oren geslagen met zijn grap na afloop van de moeizame zege tegen NAC Breda. "Dat wordt een makkie", vertelde Schouten bij ESPN nadat de desbetreffende verslaggever hem wees op de 3-0 nederlaag van Liverpool tegen Nottingham Forest. "Dat heb ik ook gelijk rechtgezet. Liverpool is een héél grote club, dat zijn wedstrijden waar je naar uitkijkt. Je hoort veel verhalen over de bijzondere sfeer, daar ben ik benieuwd naar."

Slechte periode van Liverpool

Liverpool verloor liefst acht van de laatste elf wedstrijden. Is het een voordeel om The Reds nu te treffen? "Het ligt er ook aan hoe goed zij voor de dag komen. Ik denk dat we allemaal, als we er realistisch naar kijken, weten dat er bij ons heel veel moet kloppen. Dat doen we de laatste tijd ook en dat is de manier om resultaten te boeken", vervolgt Schouten. "Ze zitten in een lastige fase, maar het kan ook zijn dat ze extra gretig zijn. Wij moeten goed voor de dag komen."

De captain van de Eindhovenaren maakte vorig seizoen ook zo'n dramatische reeks mee met PSV. "Het is voor iedereen anders hoe je ermee omgaat, maar je hebt elkaar heel hard nodig in zo'n periode. Het is fijn dat je daar met elkaar over kan praten, in plaats van jezelf van binnen op te vreten, omdat het niet gaat zoals je wilt."

Scenario's

In de komende vier duels moet PSV nog vijf punten halen, stelt Schouten. "Ik bekijk het niet helemaal zo dat één wedstrijd winnen genoeg is, want dan zit je op acht punten. Dat risico wil je niet lopen. We willen minimaal vijf punten halen", aldus Schouten, die een overwinning tegen Liverpool mogelijk acht. "Dat zeker. Ik vind dat je elke wedstrijd in moet gaan met het idee dat je hem wil winnen."

Sportnieuws.nl zet de mogelijke scenario's op een rij.

Liverpool - PSV

De prestaties van Liverpool in de Champions League zijn indrukwekkend, ondanks dat ze in de Premier League flink tegenvallen. Met negen punten uit vier duels staan de Engelsen er uitstekend voor en lijken ze bijna verzekerd van een plek in de volgende ronde. Voor PSV daarentegen is de situatie een stuk uitdagender. De ploeg van trainer Peter Bosz, met vijf punten uit vier wedstrijden, moet op Anfield een stunt neerzetten om hun kansen op de tussenronde te behouden.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!