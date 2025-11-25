PSV neemt op tegen Liverpool en dat komt misschien wel op het meest gunstige moment. De ploeg van Arne Slot verloor de acht van de laatste elf duels. Tóch is PSV-trainer Peter Bosz ervan overtuigd dat de zijn collega The Reds uit het slop gaat trekken. "Dat kan niet als je een of andere koekenbakker bent", zegt Bosz op de persconferentie.

Liverpool verloor afgelopen weekend op pijnlijke wijze van Nottingham Forest (3-0). Het lijkt dan ook het beste moment om de Scousers te treffen. "Je treft liever een ploeg die niet in topvorm is dan als ze wel in topvorm zijn", opent Bosz het persmoment in Anfield.

'Slot is niet zielig'

De 62-jarige oefenmeester van de Eindhovenaren vindt het niet nodig om medelijden te hebben met zijn collega-trainer. "We hoeven daar niet zielig over te doen. Het is een geweldige trainer. Met zoveel kwaliteit als coach gaat hij dit weer omdraaien. Het is alleen de vraag wanneer hij dit gaat doen, maar ik twijfel er geen seconde aan dat hem dat gaat lukken."

De voormalig trainer van Feyenoord en AZ kende vorig seizoen een glansrijk debuutjaar, maar krijgt dit seizoen met het tegenovergestelde te maken. "Ik weet niet of hij bij de beste trainers ter wereld hoort, want dat ligt eraan of degene het maximale uit zijn spelersgroep haalt. Bovendien is het niet eerlijk om een trainer van een club onder- en bovenin de Eredivisie of Premier League met elkaar te vergelijken."

"Ik weet wel dat het heel knap is wat hij met Feyenoord heeft gedaan, daar heeft hij laten zien dat hij een heel goede trainer is. In Engeland ben ik hem een beetje uit het oog verloren, maar de resultaten waren vorig jaar geweldig. Dat kan niet als je een of andere koekenbakker bent, dan moet je een goede trainer zijn. Elke coach komt een tegenslag tegen, dat is de volgende uitdaging voor hem. Maar gezien zijn intelligentie, weet ik zeker dat hij hier goed mee omgaat", vervolgt hij.

Herpakken na slechte fase

Begin 2025 had PSV een voorsprong van negen punten op Ajax, maar zag die later in het seizoen verdwijnen. In de slotfase van de Eredivisie wist PSV zich echter te herpakken en, mede door het puntverlies van Ajax, alsnog het kampioenschap binnen te halen. "Dat heb ik vaker meegemaakt, helaas. Dat overkomt iedere trainer die lang in het vak zit. Dan is het zaak hoe ga je daar zelf mee om. Daar begint het mee, maar het gaat er ook om hoe gaat je omgeving er mee om. Het is belangrijk dat je je spelers blijft bereiken en uiteindelijk heb je overwinningen nodig."

Volgens Bosz heeft het ook te maken met pech. "Als je de uitslag tegen Forest (3-0 verlies) ziet, dan denk je: hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Maar ze hadden natuurlijk al lang voor moeten staan in de eerste helft. De grote kansen die je krijgt worden nu niet afgemaakt, terwijl ze er vorig jaar wel achter elkaar in vlogen. Daar heb je mee te maken en daar moet je mee dealen."

PSV in topvorm

Bosz hoopt uiteraard niet dat Liverpool het tegen PSV gaat omdraaien. De trainer is lovend over de huidige vorm van de Eindhovenaren. "We groeien naar de vorm van twee jaar geleden, toen we vanaf het begin van het seizoen een serie van 17 zeges hebben neergezet. Ik vind dat we in de weken voor NAC weer naar dat niveau toe groeiden. Vast in balbezit, gelijk druk zetten als we de bal kwijt waren en gewoon goed voetbal spelen. Dus dat vertrouwen is er."

Hij beseft zich héél goed dat het anders moet dan tegen NAC Breda. "Eigenlijk moet bijna alles anders dan die wedstrijd. Eigenlijk zoals we die weken daarvoor hebben gespeeld", gaat Bosz verder. "Liverpool zal ons onder druk gaan zetten, daar moet je onderuit voetballen. Dat zullen we sowieso beter moeten doen. En ik denk dat daar vandaan, als je beter in balbezit bent, wordt het verdedigend makkelijker", concludeert Bosz.

Liverpool - PSV

De prestaties van Liverpool in de Champions League zijn indrukwekkend, ondanks dat ze in de Premier League flink tegenvallen. Met negen punten uit vier duels staan de Engelsen er uitstekend voor en lijken ze bijna verzekerd van een plek in de volgende ronde. Voor PSV daarentegen is de situatie een stuk uitdagender. De ploeg van trainer Peter Bosz, met vijf punten uit vier wedstrijden, moet op Anfield een stunt neerzetten om hun kansen op de tussenronde te behouden.

Scenario's

PSV staat op het punt een cruciale reeks wedstrijden in de Champions League te spelen. Met nog vier duels te gaan, waaronder een uitwedstrijd tegen Liverpool op het legendarische Anfield, blijft de hoop op een plek in de tussenronde van Europa bestaan. Toch heeft PSV zichzelf door eerdere misstappen in een uitdagende situatie gebracht. Sportnieuws.nl zet de mogelijke scenario's op een rij.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!