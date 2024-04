PSV-fans vieren feest na officieus kampioenschap: spelersbus opgewacht met fakkels en vuurwerk

Hoewel PSV nog niet officieel kampioen is, is in Eindhoven het kampioensfeest al losgebarsten. PSV liet zelf geen spaan heel van Heerenveen en dus is het officieuze kampioenschap binnen. In Eindhoven is het dus feest en de spelersbus werd door een grote groep supporters feestelijk onthaald.

PSV had een zege in Heerenveen nodig om het officieuze kampioenschap veilig te stellen en al snel was het duel beslist. Uiteindelijk boekte PSV de grootste uitzege ooit: 0-8. Het kampioenschap was officieel een feit bij puntenverlies van Feyenoord in Deventer tegen Go Ahead, maar dat kwam er niet van. Desondanks barstte het feest al tijdens het duel van PSV los in het centrum van de stad.

PSV was bij puntenverlies van Feyenoord al officieel kampioen geworden, maar op de weg terug van Heerenveen naar Eindhoven zagen de PSV-spelers dat de Rotterdammers geen fout maakten. Het officiële feestje werd daarmee een week uitgesteld, maar dat was buiten de supporters gerekend. In Eindhoven werd de spelersbus onthaald door een grote groep supporters met veel fakkels en vuurwerk. Het leverde prachtige beelden op.

PSV is in Eindhoven. pic.twitter.com/wklTZIEnvb — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 25, 2024

Hoewel het nagenoeg uitgesloten is dat PSV nog ingehaald gaat worden door Feyenoord is het in theorie nog altijd mogelijk. Het weerhield de mensen in Eindhoven er echter niet van om nog voor het duel van Feyenoord al een feestje te vieren in de stad. Bekijk de beelden hieronder.

Feeststemming

PSV-supporters verzamelden zich donderdag massaal in de stad om het mogelijke kampioenschap alvast te vieren. Of het een definitief feestje zou worden, was toen nog de vraag, maar desondanks was de stemming opperbest. Deze site was erbij en peilde bij supporters de stemming. Bekijk de video hieronder.

Feest op Bevrijdingsdag

PSV moet dus nog even wachten op een definitief feestje. De Eindhovenaren kunnen op zondag 5 mei alsnog kampioen worden. Dat zal ze zeker niet verkeerd uitkomen, want het speelt dan thuis tegen Sparta Rotterdam en het feest kan dan dus in eigen huis gevierd te worden. Zelfs bij een nederlaag kan PSV nog de titel pakken, maar dan wordt het wel lang wachten.