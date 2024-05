Brutaal Sparta boort PSV razendsnel eerste record door de neus in kampioenswedstrijd

Het spektakelstuk in Eindhoven kost PSV minimaal één record. Na een half uur spelen is de stand in de mogelijke kampioenswedstrijd met Sparta 2-2. En die tegendoelpunten zijn duur voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

PSV had nog kans om de kampioen met de minste tegendoelpunten te worden. Dat record was met 18 tegentreffers in handen van Ajax ('72/'73) en PSV ('04/'05). Voor het om 12.15 uur begonnen duel met Sparta stond PSV op 17 tegentreffers. Dat zijn er nu dus 19.

Feest in Eindhoven

Er lijkt niemand in Eindhoven te zijn die er rekening mee houdt dat PSV vandaag geen kampioen wordt. De koploper van de eredivisie heeft aan een punt genoeg om niet meer te achterhalen te zijn voor nummer twee Feyenoord. In de binnenstad was het al vroeg een gekkenhuis met talloze fans die de wedstrijd op grote schermen bekijken.

Toch was het Sparta dat na acht minuten via Metinho op voorsprong kwam. PSV draaide de wedstrijd vervolgens snel om, maar een eigen doelpunt van Olivier Boscagli in de 29ste minuut zorgde voor een 2-2 tussenstand. Volg de wedstrijd tussen PSV en Sparta hieronder op de voet.

Puntenrecord

PSV zal moeten winnen om het puntenrecord van 93 te evenaren. Dat is momenteel in handen van het Ajax van 1971/1972. Het doelsaldo van de Eindhovenaren is wel veel beter dan dat van de Amsterdammers.