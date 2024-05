Tadej Pogacar met rouwband in Giro d'Italia als eerbetoon: 'Wilde een zege opdragen'

Tadej Pogacar begon zaterdag met een derde plaats aan de Giro d'Italia. Dat de Sloveen sterk rijdt, is natuurlijk niet opvallend, maar wel dat hij met een rouwband om zijn arm reed. Dat deed hij als eerbetoon aan een verongelukte jeugdrenner.

Waar de meeste grote rondes rustig beginnen, is dat in de Giro dit jaar niet het geval. De klassementsrenners moeten meteen scherp zijn en Pogacar liet in de eerste etappe zien dat hij in goede vorm is. Het was nog niet genoeg voor de overwinning, want hij werd derde achter Jhonatan Narvaez en Maximilian Schachmann. De Sloveen had graag gewonnen al was het maar om als eerbetoon aan een omgekomen jeugdrenner.

Tragisch ongeval

Pogacar begon een aantal jaar geleden Pogi Team en op die manier wil hij de jeugd aanmoedigen om te gaan fietsen. Met die jeugdploeg ondersteunt hij ongeveer 150 renners. Een van die renners kwam afgelopen week echter op 14-jarige leeftijd op tragische wijze om het leven.

De jongen was niet alleen lid van de wielerploeg, maar ook van een kajakvereniging. Tijdens het uitoefenen van die sport werd hij volgens Sloveense media door een tak onder water getrokken. Hulpdiensten konden hem nog uit het water halen. Helaas mocht het niet baten en overleed de jongen alsnog. Pogacar droeg als eerbetoon aan de jongen zaterdag een rouwband.



'Wilde de overwinning opdragen'

De Sloveen baalde uiteraard van zijn derde plaats. Al werd die natuurlijk in perspectief gezet door de tragische gebeurtenis van vrijdag. "Hij wilde de overwinning aan de overleden jongen opdragen", verklaarde ploegleider Mauro Gianetti van Team UAE Emirates na de etappe tegen Global Cycling Network.

Nieuwe kansen op 'de berg van Dumoulin'

Pogacar krijgt zondag opnieuw de kans om te strijden om de overwinning. De Sloveen wordt gezien als de grote topfavoriet als het bergop gaat en de tweede etappe finisht zondag op Oropa. De berg waar in 2017 Tom Dumoulin nog als winnaar over de streep kwam. Wie weet kan Pogacar zondag dus alsnog een eerbetoon brengen aan de jeugdrenner.