Ronald Koeman denkt dat er meer speelt tussen Xavi en Luis Enrique: 'Ze lijken goede vrienden, maar...'

Ronald Koeman heeft zijn verbazing uitgesproken over misplaatste opmerkingen van Luis Enrique ten opzichte van Xavi. De bondscoach denkt dat er meer speelt tussen de twee trainers, die woensdagavond tegenover elkaar stonden in de Champions League.

Voorafgaand aan het duel tussen Paris Saint-Germain en FC Barcelona deelde de trainer van PSG een sneer uit aan Xavi. "Ik vertegenwoordig de stijl van Barça het beste", zei Enrique op een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. "Zonder twijfel. Het spel in balbezit, de goals, de druk, de titels en de prijzen."

Toch lachte Xavi het laatst, zijn ploeg won het eerste duel in de kwartfinales van de Champions League met 3-2.

Koeman heeft de woorden van Enrique ook gehoord, en vindt het niet verstandig van de trainer om deze uitspraak voorafgaand aan de wedstrijd te doen. "Ik denk dat het niet goed is om voor de wedstrijd over dat onderwerp te praten", aldus de bondscoach die in Barcelona sprak over het voorval op golf- en padeltoernooi de Koeman Cup. "Ook omdat er nog een wedstrijd gespeeld moet worden. Er staat nog genoeg op het spel. Maar dat is mijn persoonlijke mening."

De voormalig trainer van Barcelona denkt bovendien dat er meer speelt tussen de twee. "Voorafgaand aan de wedstrijd zag ik een foto van Luis Enrique en Xavi, waarop ze goede vrienden leken. Maar een dag eerder zag ik Luis Enrique misplaatste opmerkingen maken", aldus Koeman. "Ik denk dat er meer speelt tussen deze trainers."