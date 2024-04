'Hoe eindigt de rijkste club ter wereld met Gianluigi Donnarumma op doel?': verbazing na PSG - Barcelona

FC Barcelona scoorde woensdagavond drie keer tegen Gianluigi Donnarumma, de keeper van Paris Saint-Germain. De Italiaanse goalie zag er bij een paar goals niet zo lekker uit.

Dat viel ook The Daily Mail op. Zij koppen op: 'Hoe is de rijkste club ter wereld aan Gianluigi Donnarumma op doel gekomen?' Het Britse medium oordeelt dat alle Barcelona-doelpunten tot stand zijn gekomen door een fout van Donnarumma. Barcelona won met 3-2 op bezoek in Parijs. Daily Mail sprak nog van een 'disasterclass'.

Bij de eerste goal grabbelde Donnarumma mis bij een voorzet, waarna Raphinha kon binnenwerken. Vervolgens maakte de Braziliaanse vleugelflitser ook zijn tweede goal, omdat hij een prachtige pass van Pedri rustig kon afmaken. Bij de derde goal leek Donnarumma meer te kunnen doen toen Andreas Christensen de bal vlak langs hem de goal in kopte.

Bekijk hier de samenvatting van PSG - FC Barcelona:

Get French Football News geeft Donnarumma een 2 voor zijn optreden in het Parc des Princes. 'Het was een nerveus optreden, die verantwoordelijk was voor alledrie de tegendoelpunten. De voormalig keeper van AC Milan heeft weer laten zien - ondanks een paar heroïsche reddingen de afgelopen twee seizoenen - dat PSG serieus moet nadenken over een upgrade in de goal.'

Ousmane Dembélé en Vitinha, de doelpuntenmakers, waren de enige twee PSG-spelers die een voldoende kregen van het Franse medium. Kylian Mbappé, die onzichtbaar werd genoemd door GFFN, kreeg een 4. 'De aanvaller had veel de bal en zorgde voor snelle aanvallen, maar stond zelf nooit aan het einde van zo'n aanval. Landgenoot Jules Koundé van Barcelona won ook het merendeel van de onderlinge duels.'