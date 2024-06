'Ronald Koeman moet na EK mogelijk al snel zijn biezen pakken bij Nederland'

Bondscoach Ronald Koeman is na de nederlaag tegen Oostenrijk flink onder vuur komen te liggen. Hoewel hij er zelf in eerste instantie niet aanwilde, moest hij uiteindelijk toegeven dat het Nederlands elftal 'een wanvertoning' op de mat legde. Journalist Valentijn Driessen denkt dat de positie van Koeman snel onhoudbaar kan worden na de blamage.

Nederland werd in de beginfase volledig overklast en overlopen door de felle Oostenrijkers, die ook nog eens een aantal spelers spaarden. Koeman stond druk coachend langs de lijn en schreeuwde de longen uit zijn lijf om orde op zaken te stellen. Daar slaagde hij niet in en dus ligt ook de bondscoach onder vuur.

Waarschuwing voor Ronald Koeman na mislukt plan met Nederland: 'Dat kan écht niet meer' Nog geen minuut zat Ronald Koeman de eerste helft rustig op zijn stoeltje. Druk stond de bondscoach te wijzen en te wapperen met zijn handen naar zijn ploeg. Hij wilde ze aan de praat krijgen, het liefst had hij ze bij de hand gepakt en mee gesleurd. Maar het wilde niet. Het idee van Koeman werkte tegen Oostenrijk niet. Hand in eigen boezem. Een grote mea culpa. Maar daar heeft Nederland nu niets aan.

'Dan kun je alleen je biezen pakken'

In de podcast Kick-off Oranje! is Telegraaf-journalist Valentijn Driessen zoals vanouds keihard voor Oranje. Joey Veerman, Memphis Depay, Xavi Simons, Lutsharel Geertruida en Donyell Malen krijgen ervan langs, maar bondscoach Ronald Koeman moet het helemaal ontgelden. Zijn positie kan volgens Driessen al snel onhoudbaar worden.

Kiezelharde kritiek na 'mentale klap' voor Oranje: 'Een wanvertoning, dit is Nederland-onwaardig' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Ditmaal over de wanprestatie van Nederland tegen Oostenrijk. "Een blamage, dit is Nederland-onwaardig", aldus de Europees kampioen van 1988.

"Hij heeft vooraf gezegd dat het EK alleen geslaagd is als ze het toernooi winnen", herinnert Driessen zich. "Als je er dan na een blamage tegen Oostenrijk al in de tweede ronde uitligt, dan kun je niet anders dan je biezen pakken." De journalist schreef in zijn column al dat 'alleen een Houdini-act' de bondscoach nog kan redden en trok de vergelijking met de afgang op het vorige EK tegen Tsjechië onder Frank de Boer.

'Gouden pik' van Koeman

Toch ziet Driessen nog wel mogelijkheden voor Koeman. Nederland treft waarschijnlijk Engeland en daar is de journalist al helemaal niet onder de indruk. "Dat is een van de slechtste groepswinnaars van dit EK", brandt Driessen ook die ploeg af. Daar zijn ze het in Engeland overigens wel mee eens.

'Ze frustreren een hele natie': Engelse media en fans zijn helemaal klaar met dit Engeland op het EK Dat Engeland naar de knock-outfase van het EK voetbal is, is voor Engelse media geen enkele reden om de ploeg te sparen. Na de 0-0 tegen Slovenië worden bondscoach Gareth Southgate en z'n spelers tot de grond toe afgebrand.

Volgens hem laat het zien dat Koeman het geluk aan zijn zijde heeft: "Wat dat betreft heeft hij een gouden pik. Dan speel je tegen een dramatisch Engels team, dat nóg slechter is dan Nederland. En dan tref je Zwitserland of Italië. Die bakken er ook niets van." De weg naar de halve finale ligt dus open.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.