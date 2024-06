'Ze frustreren een hele natie': Engelse media en fans zijn helemaal klaar met dit Engeland op het EK

Dat Engeland naar de knock-outfase van het EK voetbal is, is voor Engelse media geen enkele reden om de ploeg te sparen. Na de 0-0 tegen Slovenië worden bondscoach Gareth Southgate en z'n spelers tot de grond toe afgebrand.

"Op dit moment is Southgate een omgekeerde tovenaar. Hij verandert goud in simpel metaal. Hij heeft de beste spelers van de Premier League, Bundesliga en La Liga tot zijn beschikking en toch krijgt hij het niet voor elkaar om van de nummer 57 van de wereld te winnen", begint The Sun.

Engeland wint Groep C op EK en is dé kanshebber om tegenstander Nederland te worden Het zou goed kunnen dat Engeland de tegenstander van Oranje wordt in de achtste finales van het EK voetbal. De Engelsen eindigden bovenaan in Groep C, door dinsdagavond met 0-0 gelijk te spelen tegen Slovenië.

'Vloeken naar je televisie'

"Engeland mag dan door zijn naar de achtste finales, maar deze Engelse ploeg is een hele natie aan het frustreren. We dachten dat het niet veel slechter kon dan de 1-1 tegen Denemarken, maar dit was weer een uitvoering om je haren van uit je kop te trekken en naar je televisie te vloeken", ging de tabloid verder.

Boegeroep en bekers bier

De sfeer bij de Engelse fans is ondertussen ook tot onder het nulpunt gezakt. De Daily Mail hoorde bij de 'ereronde' langs de fans in Köln veel boegeroep en werden er bekers bier naar de spelers gegooid.

Empty cups thrown at Gareth Southgate as he applauds the England supporters 😳



pic.twitter.com/MoSZYlFmbo — Out Of Context Euro2024 (@NoContextEPL) June 25, 2024

Engeland - Nederland

Engeland is zeer waarschijnlijk de volgende tegenstander van Nederland, op zondag 30 juni in Gelsenkirchen. "Er was niks aan deze wedstrijd. Er is geen enkel houvast. Niet om ons lekker te maken voor de volgende ronde en niks geeft vertrouwen dat dit team nog beter kan worden en ver kan komen dit EK. Het is heel moeilijk om Engeland überhaupt tegen een land favoriet te noemen."

