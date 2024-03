Oranje-doelman Mark Flekken over wereldredding eerste helft: 'Laat zien dat ik goed in mijn vel zit'

Mark Flekken hield Oranje goed in de wedstrijd tegen Schotland. Uiteindelijk werd er met 4-0 gewonnen van de Schotten, maar als Flekken er niet stond dan hadden zij zeker gescoord. Vooral in minuut 18 was Flekken formidabel. "Dat soort reddingen laten je groeien in een wedstrijd."

Het is al tijden een issue bij het Nederlands elftal: er is geen échte nummer 1 in de goal. Ook deze interlandperiode wordt er gewisseld. Flekken speelde de eerste wedstrijd, Bart Verbruggen zal dinsdag tegen Duitsland in het doel staan. Flekken zette een goede wedstrijd neer en was tevreden: "Ik ben in een goede vorm."

Super redding

In de 18e minuut hield hij Nederland in de wedstrijd door een harde kopbal van dichtbij nog maar net tegen de lat te tikken. "Dat soort reddingen laten je groeien in een wedstrijd", legt hij uit. "Het geeft aan dat ik lekker in mijn vel zit, dat ik op een level presteer waarvan ik weet dat ik het kan." Dat was wel eens anders: tegen Ierland had hij een opbouwende fout waar hij toen op afgerekend werd.

Ierland

Daar wil Flekken niet meer te lang bij stil staan. "Ik voelde niet dat ik revanche moest nemen. Die wedstrijden heb je gewoon. Ik maakte daar gewoon een fout in het begin die mij volledig uit mijn ritme gooide. Daar zou ik normaal vrij snel van kunnen herstellen, dat lukte die wedstrijd niet. Ik zat toen bij de club ook niet lekker in mijn vel, dus dat zijn ook dingen die meespelen."

Risico's

Flekken was toen aan de bal wat minder sterk, vrijdagavond had hij ook twee momentjes. "In een periode als deze richting het EK probeer je grenzen op te zoeken van je kunnen. Helaas ging ik er vandaag één of twee keer net overheen en wordt het even gevaarlijk." Het belangrijkste is dat hij gespeeld heeft. "Het enige dat ik kan doen is goed presteren en het hen zo moeilijk mogelijk maken een keuze te maken."

Concurrentiestrijd

Dinsdag keept Verbruggen tegen Duitsland, dat laat zien dat Koeman nog lang niet weet wie hij onder de lat wil hebben. Dat was in november 2023 ook al aangegeven bij de doelmannen. Flekken heeft eerst nog een ander doel: "Ik weet dat ik vooral na de wedstrijd van vandaag een goede kans maak om erbij te zijn, en dan heb ik het niet over spelen of wel. Gewoon bij het EK zijn is een eerste stap en daarna zien we wel verder."

Justin Bijlow

Justin Bijlow, die vaak eerste keeper was bij Oranje, is wederom geblesseerd geraakt. Nu zijn Verbruggen en Flekken de fitte keepers, maar wat als Bijlow ook weer fit is? "Tuurlijk is het jammer voor Justin dat hij er niet bij is, maar daar kan ik niet veel aan doen. Als hij weer wedstrijdfit raakt en zijn kwaliteiten weer laat zien, zal hij er hoogstwaarschijnlijk bij zijn bij het EK. Zoals ik net al zei, de keuze voor de nummer 1 is aan de bondscoach."