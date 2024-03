Slordig Oranje lacht toch na geslaagde rentree Georginio Wijnaldum in oefenduel met Schotland

Het was een groot issue deze week: de rentree van Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Hij begon in de basis in het oefenduel met Schotland, dat Oranje met 4-0 won. Het ging wat moeizaam bij Oranje, maar de stabiele factor in de ploeg was toch Wijnaldum. Hij bekroonde zijn rentree met een doelpunt; de 2-0.

Nederland tegen Schotland was één van de serieuze oefenwedstrijden die Ronald Koeman had om te testen met dit Oranje richting het EK. Van tevoren gaf hij ook al aan dat te gaan doen. Zo was zijn formatie van 4-3-3 geen echte 4-3-3, maar moest er op het middenveld een blok gevormd worden met de teruggekeerde Wijnaldum en Xavi Simons hangend voorin. Waardoor Wijnaldum dichtbij Memphis zou staan, het oude koningskoppel van weleer.

Maar heel Nederland had het lastig, want dat blok op het middenveld werd continu onder druk gezet. Vooral Wieffer, die later in de wedstrijd haast eigenhandig nog een goal weggaf, verloor meer dan eens de bal. Schotland was in de openingsfase heer en meester en kwam dichtbij een goal. Gelukkig was Mark Flekken alert bij een kopbal van Ryan Christie. Hij tikte de bal net aan tegen de lat, en hield daarmee zijn goal schoon. Wijnaldum was de meest bewegende middenvelder bij Oranje en werd vaak door Memphis gezocht.

Eerste doelpunt Reijnders

Op de persconferentie had Koeman aangegeven dat hij hoge druk wilde zien en attractief voetbal wilde spelen, maar dat bleek nog niet uit de cijfers. Nederland creëerde weinig schoten in de Johan Cruijff ArenA, in de eerste veertig minuten schoot Nederland geen één keer op goal. Tot Tijjani Reijnders de bal kreeg.

Na zeldzaam langdurig balbezit van Oranje, werd er een gaatje gevonden bij Reijnders. Hij dacht; dan doen we het maar eens en schoot vanaf een meter of 30 de bal hard tegen de touwen. Hij scoorde zijn eerste goal voor Oranje. Maar de goal zorgde in eerste instantie nog niet voor extra gif. Schotland kreeg in het begin van de tweede helft legio kansen, maar verprutste ze allemaal waardoor Nederland ondanks het mindere spel op voorsprong bleef.

Wijnaldum

Toch was er ook wel een positief punt voor Koeman. De terugkeer van Wijnaldum bij Nederland bleek een prima toevoeging te zijn. Hij gaf op de persconferentie al aan: "We hebben weinig type spelers zoals hij", een echte nummer 10 bedoelde hij daarmee. Dat klopte ook, want hij was één van de weinigen die de diepte zocht en het middenveld van Schotland in de war wilde schoppen.

De bijdrage van Wijnaldum werd nog groter. In de 72e minuut zette hij Nederland op een 2-0-voorsprong. Een voorzet van Cody Gakpo werd gelaten door Memphis en zo kwam die bij Wijnaldum terecht die de bal goed in de korte hoek binnenkopte. De fel bekritiseerde middenvelder werd in de armen gesloten van het publiek en zette een fantastisch slotakkoord in namens Oranje.

Slotakkoord Oranje

Ongeveer tien minuten voor tijd werd Wijnaldum van het veld gehaald, onder veel gejuich ging hij naar de kant. Teun Koopmeiners kwam er in en ondertussen was ook Wout Weghorst erin gekomen. Hij scoorde uit een corner nog de 3-0 voor Nederland, het feest was terug in de Johan Cruijff ArenA. Dat feest werd nog groter toen ook Donyell Malen nog scoorde. Hij dribbelde de zestien in en prikte de bal langs keeper Gunn. Zo won Oranje uiteindelijk met 4-0 van Schotland.