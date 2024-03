Ruud van Nistelrooij in gesprek met Club Brugge, maar hij is niet kandidaat nummer één

Ruud van Nistelrooij is gespot in België en de media aldaar weten al met welke reden hij bij de zuiderburen was: hij is in gesprek met een nieuwe club. Maar hij staat daar niet bovenaan het lijstje.

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Haast heeft de Belgische topclub dus niet en rustig verkent Club Brugge de markt. Bij die verkenning zijn ze onder meer uitgekomen bij Van Nistelrooij. Hij zit nog altijd zonder club sinds hij in mei 2023 opstapte bij PSV. Volgens Het Nieuwsblad is hij een kandidaat om Ronny Deila na het EK voetbal op te volgen bij Club Brugge.

Mark van Bommel

Van Nistelrooij was de afgelopen maanden alleen in beeld om Heerenveen te trainen, maar voor die baan zegde hij af. Hij wil bij een club gaan trainen, maar alleen als het plaatje klopt. Het zou kunnen dat België en Club Brugge bij hem passen. Het is niet ver rijden naar België vanuit Brabant en collega-international Mark van Bommel liet bij Antwerp al zien in België prima je trainerscarrière weer op te kunnen pakken.

Maar volgens de Belgische media is Van Nistelrooij niet de nummer één kandidaat bij Club Brugge. De Nederlander heeft concurrentie van de 42-jarige Karel Geraerts, die momenteel bij Schalke 04 trainer is. Volgens bronnen staat hij bovenaan de kandidatenlijst en zijn er ook al gesprekken geweest tussen hem en Club Brugge.