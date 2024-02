Rafael van der Vaart oppert nieuwe trainer voor Ajax: 'Ruud van Nistelrooij schijnt heel goed te zijn'

Rafael van der Vaart is hard aan het meedenken wie de nieuwe trainer van Ajax moet worden. Nadat de Amsterdammers met 2-0 van AZ verloren, werd de discussie over een nieuwe Ajax-trainer weer nieuw leven ingeblazen.

John van 't Schip is momenteel de trainer van Ajax. Hij is ingestapt na het ontslag van Maurice Steijn. In eerste instantie is afgesproken dat hij het seizoen afmaakt, waarna hij een bestuursfunctie krijgt. Bij goede resultaten zou hij eventueel wel kunnen aanblijven als hoofdtrainer.

Van der Vaart zegt bij Studio Voetbal: " Ik wil dat er een grote naam naar Ajax komt. Maar eerst moeten al die spelers verkocht worden. Ik meen het serieus: het gaat niet om de trainer, het gaat om de spelers. Er zijn gewoon twintig spelers waarvan je denkt: wat moet je ermee?"

Van der Vaart noemt Van Nistelrooij dus als mogelijke optie. "Over Frank de Boer zegt iedereen: top. Maar ik heb mensen gesproken en het schijnt dat Van Nistelrooij echt een heel goede trainer is." Tafelgenoten Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk geloven niet dat de PSV-legende ooit bij Ajax zou gaan coachen.

Ron Jans

Van der Vaart is zelf geen fan van Ron Jans als Ajax-trainer. De huidige coach van FC Utrecht wordt ook wel eens genoemd, maar Van der Vaart denkt dat er een écht grote naam voor de groep moet komen te staan.

Ruud van Nistelrooij

Van Nistelrooij stapte vlák voor het einde van het afgelopen seizoen op bij PSV. Hij voelde te weinig vertrouwen bij de club. Sindsdien is de trainer, die als voetballer bij onder meer Manchester United en Real Madrid speelde, clubloos.