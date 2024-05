Ruud van Nistelrooij trok pijnlijke conclusie aan eind van zijn voetballoopbaan: 'Ik zei tegen mezelf: Ruud, het is klaar'

Ruud van Nistelrooij is een van de beste spitsen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. De Brabander maakte naam bij onder meer PSV, Manchester United, Real Madrid en het Nederlands elftal en sloot in 2012 zijn loopbaan af bij het Spaanse Malaga. Een pijnlijk moment zorgde ervoor dat hij besloot om er onder de Spaanse zon een eind aan te breien.

De spits begon in 2011 als routinier aan zijn laatste kunstje als voetballer. Het ambitieuze Malaga lijfde hem voor een flink salaris in. Met een sjeik met grote plannen aan het roer moest de Champions League gehaald worden. Dat lukte, maar Van Nistelrooij was al halverwege de dertig en merkte gedurende het seizoen dat het tijd werd om te stoppen.

Dat vertelt de oud-spits als hij te gast is in de Cor Potcast. "Ik kreeg van Jaap Stam de tip: ga door tot je omvalt, tot je niet meer kan. Dat heb ik gedaan." Dat gebeurde dus in zijn eerste (en enige) seizoen bij Malaga. "Ik werd in februari, maart op de training door iedereen voorbijgelopen. Toen dacht ik: het is klaar." Die gedachte werd bevestigd toen hij in dat seizoen ook tegen het grote FC Barcelona speelde.

Tijdens die wedstrijd besloot Van Nistelrooij dat het écht tijd was om te stoppen. Na een loopactie leek Van Nistelrooij verdedigers Eric Abidal en Javier Mascherano af te troeven. "Ik ging alleen op doelman Victor Valdés af en dacht: lekker." Tot hij de bal, zoals hij altijd deed, een beetje naar de zijkant meenam. "Opeens word ik getackled jongen! Ik kon niet eens meer op goal schieten, mijn been moest nog naar achteren."

'Dit kan niet meer'

Op dat moment realiseerde Van The Man dat het klaar was. "Het was warm, ik zei tegen mezelf: 'Ruud, het is klaar.' Ik wist het al, dit kan niet meer." Hij keek de beelden zelfs terug en toen wist hij helemaal genoeg. "Het leek wel slowmotion. Het was wat het was, ik was bijna 36." Uiteindelijk zou Van Nistelrooij bij Malaga vijf keer scoren in 32 duels en in de zomer van 2012 zijn loopbaan beëndigen.

Clubloos

Momenteel is Ruud van Nistelrooij clubloos als trainer, nadat hij een jaar geleden vertrok bij PSV. Momenteel is hij op zoek naar een nieuwe club, want het begint weer te kriebelen om ergens aan de slag te gaan. Hij voerde al eens een gesprek met een Spaanse club. Deze zomer wil Van Nistelrooij weer een club hebben. "We kijken het meest in landen waar ik zelf heb gespeeld, Nederland, Spanje, Engeland, Duitsland. Maar een club met een goed profiel kan ook best in België zitten", vertelde hij eerder.