'Deze man is zoveel beter dan de rest': lyrische Britse media zetten Jude Bellingham naast de allergrootsten

Engeland won zondagavond met veel moeite van Servië op het EK voetbal. Een doelpunt van Jude Bellingham na een klein kwartier bleek genoeg: 1-0. Ondanks de kleine overwinning, waren de Britse media door het dolle heen.

Zo werd Bellingham na zijn rake kopgoal de hemel ingeprezen. The Sun begon op de volgende manier aan het verhaal: 'Wij vergeleken Bellingham eerst met andere voetballers. Met Wayne Rooney in 2004, met Paul Gascoigne in 1990. Maar Bellingham is nu voorbij elke vergelijking met élke speler van Engeland in de afgelopen vijftig jaar.'

'Naar Bellingham kijken is alsof je naar Mohammed Ali en Tiger Woods in hun topjaren kijkt', gaat The Sun verder. Het Engelse tabloid denkt dast Bellingham ook weet dat hij de beste is en omschrijft zijn houding als swaggering arrogance, ofwel een 'opschepperige arrogantie'.

Een 9 voor Jude Bellingham en Declan Rice

Naast de kopgoal van Bellingham werd er nog twee keer op doel geschoten door Engeland. Hoewel het lang niet alles zegt bij een enkele wedstrijd, valt de expected goals van 0,54 voor The Three Lions ook op. Toch zijn de Britse media door het dolle heen na de kleine zege op Servië.

Sky Sports deelde cijfers uit en ging niet lager dan een 7 bij de basisspelers. Bellingham en Declan Rice kregen zelfs een 9, terwijl Kyle Walker, Marc Guehi, Trent Alexander-Arnold en Bukayo Saka er met een 8 vandoor gingen.

'Een van de beste optredens ooit'

Het medium omschreef het optreden van Bellingham in de eerste helft als één van de beste ooit in het Engelse elftal op een eindtoernooi. Volgens Sky Sports was hij enkel alleen af te stoppen door middel van een overtreding.

Ook Rice werd dus de hemel ingeperezen. Bij de middenvelder van Arsenal werden de statistieken er even bij gepakt. Hij veroverde liefst tien keer de bal, volgens Sky Sports een paar keer daarvan rondom de eigen zestien. Daarnaast had Rice een passnauwkeurigheid van 96,3%.