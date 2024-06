Engelse held Jude Bellingham 'werkt aan zelfvertrouwen' met rake kopbal tegen Servië

De Engelse sterspeler Jude Bellingham heeft aan zijn zelfvertrouwen gewerkt tegen Servië. Dat stelt de middenvelder van Real Madrid zelf tenminste, na de 1-0 zege van zijn land op het EK in Duitsland.

Bellingham, pas 20-jarig, trok na ruim een kwartier spelen onvervaard het strafschopgebied binnen en kopte de bal na een voorzet van Bukayo Saka hard in het doel. Het was de winnende goal voor Engeland.

"Ik ben er bij Real aan gewend geraakt het strafschopgebied in te komen en iets te forceren", zei Bellingham, na de wedstrijd gekozen tot beste speler van de wedstrijd. "Dit begin is goed voor mijn zelfvertrouwen, ik wilde graag mijn vorm bij de club meenemen naar het EK."

"Servië was een stevige en sterke ploeg", vond Bellingham. "Het was belangrijk dat we ons goed voorbereidden voor dit duel en dat hebben we gedaan. Het plannetje van onze technische staf klopte en we kenden onze rollen. Dat is allemaal positief. Nu op naar de volgende wedstrijd."