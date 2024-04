'Salarisplafond op komst in Premier League, deze drie clubs stemden tegen'

Het was maandag een belangrijke dag voor de toekomst van de Premier League, de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Er werd gestemd over een salarisplafond. Maar liefst zestien clubs stemden voor, en een paar hele grote clubs juist tegen.

Het is best opvallend te noemen dat er juist in Engeland wordt gesproken over een salarisplafond. Aan de overkant van de Noordzee was de sky the limit de afgelopen jaren: zo'n beetje alles was mogelijk op het gebied van salaris bij de grote clubs.

Groeiende kloof

Maar die tijd lijkt dus binnen afzienbare tijd afgelopen. Volgens diverse Britse media is er ruimschoots voor het aannemen van een salarisplafond gestemd. The Daily Mail schrijft dat het idee werd geopperd met het oog op de steeds maar groeiende kloof tussen de steenrijke topclubs en de kleinere clubs in de competitie.

Niet geheel toevallig stemden daarom Manchester City, Manchester United en Aston Villa tegen op het referendum wat in Londen werd gehouden. Chelsea weerhield zich van stemming.

Wat houdt dat salarisplafond in?

De clubs krijgen door de nieuwe regel een limiet wat ze maximaal per seizoen mogen uitgeven. Die wordt ingesteld op vijf keer de minimale televisie-inkomsten, wat neerkomt op zo'n 600 miljoen euro. Daar moeten de clubs dan alles van betalen: salarissen, transfersommen, betalingen aan zaakwaarnemers en andere calamiteiten.

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de competitie de meest competitieve ter wereld wordt en dat iedere club elkaar kan verslaan.