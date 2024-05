Grote teleurstelling bij Owen Wijndal na verloren bekerfinale: 'Er werd weinig gepraat'

Donderdagmiddag speelde Royal Antwerp de Belgische bekerfinale tegen Union Sint-Gilles. De club uit Brussel was met 1-0 te sterk voor Antwerp in de eindstrijd van de Croky Cup en pakte voor het eerst in de 110-jarige clubhistorie een prijs. Een grote teleurstelling voor het team.

Dat zegt ook Owen Wijndal na afloop. De huurling van Ajax moet zonder prijs weer vertrekken uit Antwerpen. "Het had een mooi afscheid kunnen zijn. En het had ook gewoon mooi kunnen zijn voor het hele team. We hebben hier lang naar uitgekeken, dus de teleurstelling is ontzettend groot", aldus de 24-jarige Nederlander.

Mark van Bommel vertrekt zonder prijs bij Antwerp: Union Sint-Gilles wint Belgische bekerfinale

Ook de rest van het team was erg teleurgesteld. "Iedereen baalde en er werd weinig gepraat", vertelt Wijndal. "De trainer heeft in de kleedkamer nog een klein woordje gezegd. Dat we de koppen omhoog moeten houden en nog zo hoog mogelijk moeten eindigen in de competitie."

"Iedereen van het team moet erin blijven geloven en we hebben de fans hard nodig om nog Europees voetbal te halen." In de kampioenspoule van de Pro League staat het met nog een wedstrijd te gaan zesde. De titel prolongeren zit er dus niet in en ook de Europese tickets liggen buiten handbereik.

"Alle focus lag op deze finale en we keken niet naar de volgende wedstrijden. We moeten de knop snel omdraaien. Zondag moeten we weer vol aan de bak en het team wil er nog steeds voor gaan, zoals we in deze finale ook tot de laatste seconde zijn blijven strijden."

Owen Wijndal teleurgesteld in Ajax: 'Dan hoef je je werk niet meer te doen'

Mark van Bommel

Ook Mark van Bommel, de trainer van Antwerp, verlaat de club dit seizoen zonder prijs. Toch gaat hij niet met lege handen weg. Van Bommel afscheid won met Antwerp drie prijzen na twee seizoenen.

Vorig jaar pakte de Nederlandse oefenmeester na een bizarre ontknoping de eerste landstitel sinds 1957. Daarnaast werd toen ook de Belgische beker gewonnen. Begin dit seizoen speelde Van Bommel met Antwerp in de Belgische Supercup en die werd na penalty's gewonnen van KV Mechelen.