Botic van de Zandschulp na marathonpartij van ruim drie uur door naar tweede ronde in Rome

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het masterstoernooi van Rome na een marathon partij van ruim drie uur. De 28-jarige tennisser versloeg de Amerikaan Nicolas Moreno de Alboran met 7-5 6-7 (5) 7-6 (4).

Van de Zandschulp bereikte net als zijn tegenstander het hoofdschema via de kwalificaties. De Nederlander is de nummer 112 van de wereldranglijst, Moreno de Alboran staat 136e. In de eerste set ging het lang gelijk op. Op 5-5 kreeg Van de Zandschulp de eerste breakpoints en hij benutte er meteen een. Daarna serveerde hij de set uit.

In de tweede set werkte Van de Zandschulp op 6-5 een breakpoint weg om de tiebreak te halen. Daarin nam de Amerikaan een 3-0-voorsprong en trok hij uiteindelijk de stand in sets gelijk. De Nederlander kwam een break achter in de derde set, maar maakte die meteen weer goed. Hij werkte twee breakpoints weg op 4-4, maar kon zijn eerste matchpoint daarna niet verzilveren. Met een fraaie backhand-smash sloeg Van de Zandschulp een volgend breakpoint ook weg. Een tiebreak moest opnieuw de beslissing brengen. Daarin benutte hij na ruim drie uur zijn tweede matchpoint wel.

Tweede ronde

In de tweede ronde treft Van de Zandschulp Félix Auger-Aliassime. De 23-jarige Canadees verloor vorige week de finale van het masterstoernooi van Madrid van de Rus Andrej Roeblev. Tallon Griekspoor heeft de Italiaanse qualifier Francesco Passaro als tegenstander in de tweede ronde.