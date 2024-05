Nederlands getinte finale in Europa League: Bayer Leverkusen behoudt ongeslagen reeks na spannende slotfase, Atalanta wint overtuigend van Olympique Marseille

De Europa League-finale krijgt een Nederlands tintje. Atalanta en Bayer Leverkusen treffen elkaar in de eindstrijd van het toernooi. Atalanta won met 3-0 overtuigend van Olympique Marseille. Leverkusen behield met een goal diep in de blessuretijd zijn ongeslagen status: 2-2.

De Europa League-finale krijgt een Nederlands tintje. Atalanta en Leverkusen bereikten donderdagavond de eindstrijd van het toernooi. De Italiaanse ploeg, met Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mitchel Bakker en Hans Hateboer, nemen het op tegen Die Werkself, waar Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah onder contract staan.

Atalanta wint overtuigend

Atalanta kwam na een halfuur spelen op 1-0 voorsprong tegen Olympique Marseille. Na een schijnbeweging kon Ademola Lookman de bal via het been van een fransman onderin de hoek van de goal schuiven. Het doelpunt bleef op naam van Lookman staan.

Ook bij het tweede doelpunt van de Italianen was Lookman betrokken. Op aangeven van de 26-jarige aanvaller kon Mateo Ruggeri prachtig binnenschieten. In de blessure tijd maakte El Bilal Toure nog een derde goal. Door de 3-0 overwinning gaat de ploeg voor het eerst in de clubhistorie naar een Europese finale.

Spanning bij Leverkusen - Roma

De wedstrijd tussen Leverkusen en AS Roma was een stuk spannender. Na de 2-0 overwinning van de Duitsers in Italië leek Leverkusen de grootste kanshebber voor de finaleplek. Maar door twee penalty's werd de voorsprong ongedaan gemaakt.

Leverkusen was de sterkste partij in de eerste helft, maar benutte geen kansen. Vlak voor rust kreeg AS Roma een penalty. Jonathan Tah hield Sardar Azmoun vast in het strafschopgebied, zag Danny Makkelie. De VAR greep niet in. Leandro Paredes schoot de bal binnen vanaf de penaltystip.

De spanning is terug! Danny Makkelie legt de bal op de stip en Leandro Paredes schiet raak 🥅#levrom — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2024

Na een halfuur spelen krijgt Roma opnieuw een strafschop. Dit keer vanwege een handsbal van Adam Hlozek. Makkelie zag de overtreding zelf niet, maar werd door de VAR naar de kant geroepen. Na het bekijken van de beelden besloot de Nederlandse scheidsrechter toch een strafschop gegeven. Deze werd wederom benut door Paredes. De 2-0 overwinning van Leverkusen in Rome was daarmee ongedaan gemaakt.

Comeback

In de laatste tien minuten kon Leverkusen na veel gemiste kansen eindelijk juichen. Gianluca Mancini maakte een knullige eigen goal waardoor het 1-2 werd in Duitsland. Diep in de blessuretijd scoorde Josip Stanisic de gelijkmaker, waardoor Leverkusen ook de ongeslagen reeks in stand houdt.

🤯 49 (!) wedstrijden op rij ongeslagen!



Josip Stanišić houdt de reeks van Bayer Leverkusen in leven. pic.twitter.com/4MuhrNbTKl — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2024

Leverkusen is nu 49 wedstrijden op rij ongeslagen en verbreekt daarmee het record van Benfica. Tegen Eintracht Frankfurt kwam de club op gelijke hoogte met het Benfica van de legendarische Eusébio. Die ploeg, met verder ook António Simões en José Augusto, bleef van 22 december 1963 tot 14 februari 1965, ook 48 wedstrijden ongeslagen.