Olympiakos tegenstander van Fiorentina in finale Conference League

Olympiakos is de tegenstander van Fiorentina in de finale van de Conference League. De Griekse club versloeg donderdagavon Aston Villa met 2-0, nadat de club ook al de eerste wedstrijd in Birmingham had gewonnen (4-2).

Ayoub El Kaabi, die in de heenwedstrijd een hattrick maakte, was ook in de return belangrijk. Hij zorgde in de tiende minuut voor het openingsdoelpunt met een intikker op aangeven van Quini. Aston Villa, de nummer 4 uit de Premier League, slaagde er niet in gelijk te komen.

El Kaabi maakte in de slotfase nog zijn tweede treffer uit een lange uittrap van doelman Konstantinos Tzolakis. Er vond nog een lange VAR-check plaats op mogelijk buitenspel. Maar het doelpunt bleef staan.

De finale van de Conference League vindt plaats op 29 mei in het stadion van AEK Athene, de rivaal van Olympiakos. Fiorentina bereikte woensdag de finale door 1-1 te spelen bij Club Brugge. De Italianen hadden de eerste wedstrijd met 3-2 gewonnen.