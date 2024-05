PSV licht aankoopoptie op Sergiño Dest niet, financiëel risico te groot

PSV heeft besloten om de aankoopoptie op de zwaar geblesseerde Sergiño Dest niet te lichten. De club kon de linksback voor 11 miljoen euro definitief overnemen van Barcelona.

PSV overweegt nog wel om de linksback in het begin volgend jaar vast te leggen, mits zijn herstel goed is verlopen. PSV was voor de blessure van Dest al onderhandeling met de speler. Hij scheurde zijn voorste kruisband, waardoor de club het financiële risico bij een aankoop te groot vindt.

Sergiño Dest komt in video aan fans met lastig bericht: 'Het is nu hopen op het beste' Sergino Dest heeft woensdagmiddag via de sociale media-kanalen van PSV een video gedeeld waarin hij de fans uitleg geeft in wat voor lastige situatie hij zit. De linksback van de aanstaande landskampioen raakte halverwege april zwaar geblesseerd op de training.

Dest is op dit moment in Amerika, waar hij een operatie aan zijn knie zal ondergaan. Daarna zal hij waarschijnlijk terugkeren naar Barcelona, om daar verder te revalideren. Zijn revalidatie zal ongeveer negen maanden duren. Dest heeft nog een contract bij FC Barcelona tot 30 juni 2025.

Sergiño Dest traint alweer in fitnessruimte van PSV en laat van zich horen na zware blessure: 'Ik kom terug' PSV-verdediger Sergiño Dest heeft van zich laten horen na zijn ernstige knieblessure die hij afgelopen weekend opliep tijdens de training. De Amerikaan zit op een door hem gepubliceerde Instagram Story op een hometrainer.

Als zijn contract is afgelopen liggen opnieuw de opties open. Dest is vanaf volgend jaar transfervrij, tenzij hij zijn contract in Spanje verlengt of voor een andere club zou kiezen. PSV blijft geïnteresseerd in Dest. Als hij komende zomer al fit is, en PSV een linksback nodig heeft kan de club zich weer voor hem melden.