Sem Smit: vriendin van Oranje-international Steven Bergwijn heeft stabiele relatie ondanks geruchten

Steven Bergwijn is na onverwachte wendingen in zijn relatie nog steeds samen met zijn vriendin Sem Smit. Samen kreeg het stel twee zoontjes, waarvan eentje al geboren werd voordat ze officieel samen waren. Tijdens het EK voetbal is het hectisch thuis voor Smit.

Bergwijn had sinds 2015 een relatie met Chloe Jay. Met haar kreeg hij een 2020 een zoontje. In datzelfde jaar kreeg de Oranje-international ook een zoontje met Smit. Hij bleek een affaire met haar te hebben gehad. De relatie van Bergwijn met Chloé eindigde en sinds 2021 is hij officieel samen met Sem.

De aanvaller speelde toen bij Tottenham Hotspur en dus verhuisde de Brabantse blondine mee naar Londen. Daar woonden ze samen met zoontje Ayden, totdat Bergwijn weer terugkeerde naar de Eredivisie. Van 2014 tot 2020 speelde hij al in de Nederlandse competitie met PSV. In 2022 maakte hij voor veel geld de overstap naar Ajax.

Geruchten over affaire

In 2022 waren er opnieuw geruchten over de 26-jarige Ajacied, die opnieuw een affaire zou hebben. Steven en Sem ontvolgden elkaar ook op sociale media. Inmiddels zijn de twee weer helemaal gelukkig samen en is de relatie stabiel. Onlangs verwelkomde het stel zelfs een tweede zoon. In april werd Lewis Delano Johnson geboren.

Nu het EK begonnen is, zit Smit alleen thuis met de pasgeboren baby. "Dat is best hectisch", vertelt de nagelstyliste aan Life After Football. "We gaan er wel naartoe, maar we moeten even kijken hoe we het gaan doen en met de kinderen op en neer gaan vliegen. De baby van negen weken ga ik natuurlijk niet meenemen, maar Ayden vindt het wel heel leuk."

"We kunnen elkaar niet zien voor de wedstrijd, maar hebben wel twee familiedagen", legt Smit uit. Op een van die dagen had Ayden het inderdaad erg naar zijn zin. Op een open training voor familie mocht hij het veld op. Daar speelde hij niet alleen met zijn vader, maar ook met Brian Brobbey.

Brian Brobbey met het zoontje van Steven Bergwijn op de open training. Getty Images.

Smit zal ook samen met Ayden wedstrijden gaan bezoeken. Het liefst kijkt ze met oranje shirt en make-up op vanuit een skybox. "Dat is wel handig met de kinderen".

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.