Serdar Gözübüyük opnieuw aan de bak op EK voetbal, maar dit keer zonder Danny Makkelie

Serdar Gözübüyük gaat voor de derde keer in actie komen op het EK voetbal. De Nederlandse scheidsrechter kwam tijdens het toernooi in Duitsland tot nu toe twee keer in actie als vierde official en mag zondag opnieuw aan de bak.

Gözübüyük is vierde official bij de wedstrijd tussen Spanje en Georgië in de achtste finales van het EK. De Franse scheidsrechter François Letexier leidt het duel in Keulen en wordt geassisteerd door grensrechters Cyril Mugnier en Mehdi Ramouni. Jérôme Brisard is door de UEFA aangesteld als videoscheidsrechter.

Danny Makkelie

Voor Gözübüyük is het op dit EK zijn derde duel als vierde official. Eerder had hij die functie bij de groepsduels Duitsland - Hongarije en Kroatië - Italië. Danny Makkelie was bij die twee wedstrijden de scheidsrechter en kreeg met name na die laatste felle kritiek vanuit Kroatische hoek.

Spanje en Georgië trappen zondag om 21.00 uur af. De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinale op tegen Duitsland of Denemarken.