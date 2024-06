Emoties lopen hoog op, Kroaten halen hard uit naar Danny Makkelie: 'Schandalen achtervolgen hem'

Danny Makkelie floot maandagavond op het EK de beladen wedstrijd tussen Kroatië en Italië. Hij deelde acht kaarten en een penalty uit tijdens het duel, waarin veel op het spel stond. Hij gaf ook nog acht minuten blessuretijd, die uiteindelijk fataal werden voor de Kroaten.

Zij kregen in de allerlaatste minuut van die blessuretijd een tegendoelpunt. Het werd 1-1 en daarmee is de kans groot dat Kroatië is uitgeschakeld. De emoties liepen hoog op bij de Kroaten na afloop. Makkelie kreeg het zwaar te verduren.

'Alles in ons nadeel'

Josip Stanišić, die zelf in minuut 82 geel kreeg, was 'vreselijk teleurgesteld' in de Nederlandse scheidsrechter. "Hij oordeelde alles in ons nadeel", was zijn commentaar na afloop van de wedstrijd tegen het Kroatische HRT. "Elk contact was een overtreding."

"Ik weet niet waarom hij acht minuten blessuretijd gaf, misschien heeft hij de wedstrijden van gisteren gekeken of gefloten." Op zondag werd in de laatste groepswedstrijden van Groep A ook in de blessuretijd gescoord.

Acht minuten

"Ik dacht dat hij zich vergiste, toen ik acht minuten blessuretijd zag", vervolgt Stanišić. "We geven de scheidsrechter niet de schuld, maar als hij vijf minuten extra had gegeven had niemand geklaagd."

Ook bondscoach Zlatko Dalić en aanvoerder Luka Modrić vonden de blessuretijd bizar. "Ik weet niet waar hij die acht minuten vandaan haalt", zei Dalić.

'Schandalen achtervolgen hem'

Een andere Kroatische nieuwssite, Net.hr, heeft zelfs een heel artikel aan het verleden van Makkelie gewijd. "Schandelen achtervolgen hem", klinkt het in de kop.

De nieuwssite haalt een beslissing aan van Makkelie uit 2021. In de WK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Servië kon hij niet zien dat de bal bij een doelpoging van Cristiano Ronaldo over de doellijn was geweest. Tv-beelden wezen uit dat de bal de lijn vrijwel zeker volledig had gepasseerd. Ronaldo stormde woest van het veld.

Ook Vecernji somt de controversiële beslissingen op in het verleden van 'de 41-jarige politieagent'. Toch had Makkelie misschien wel de held in Kroatië kunnen zijn. In minuut 54 gaf hij namelijk een strafschop aan de Kroaten, maar deze werd gemist door Modrić.

