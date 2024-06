Drama voor Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie: UEFA maakt nu al een einde aan EK-droom

Het EK zit er voor Danny Makkelie al op. De Nederlandse scheidsrechter heeft te horen gekregen dat hij niet meer in actie komt in de knock-outfase van het eindtoernooi. Makkelie floot slechts twee wedstrijden op het eindtoernooi en moet nu al naar huis. Dat bevestigt de KNVB.

De Nederlander had de leiding over Duitsland - Hongarije en Italië - Kroatië. Zowel Hongarije als Kroatië waren na afloop boos op de Nederlander. De Hongaren waren het niet eens met een doelpunt van Duitsland dat werd toegekend, Kroatië was woest toen Italië in de achtste minuut van de extra tijd scoorde. Volgens de Kroaten was de hoeveelheid blessuretijd veel te veel.

Emoties lopen hoog op, Kroaten halen hard uit naar Danny Makkelie: 'Schandalen achtervolgen hem' Danny Makkelie floot maandagavond op het EK de beladen wedstrijd tussen Kroatië en Italië. Hij deelde acht kaarten en een penalty uit tijdens het duel, waarin veel op het spel stond. Hij gaf ook nog acht minuten blessuretijd, die uiteindelijk fataal werden voor de Kroaten.

Ook in Nederland kreeg Makkelie veel kritiek. Oud-scheidsrechter Mario van den Ende en Danny Koevermans, oud-spits en nu scheidsrechter, waren het dit EK vaak niet eens met de beslissingen van Makkelie. De UEFA blijkbaar ook niet, want ze sturen de Nederlander volgens het Algemeen Dagblad al na de groepsfase naar huis.

Danny Makkelie zorgt met 'verbazingwekkende' beslissing dat eeuwenoude discussie oplaait: 'Pure willekeur' Danny Makkelie kreeg van de UEFA het vertrouwen en mocht Kroatië tegen Italië fluiten. Nadat hij eerder veel kritiek kreeg na zijn beslissing bij Duitsland - Hongarije, was er nu opnieuw kritiek op de Nederlandse leidsman. Oud-scheids Mario van der Ende keek met gefronste wenkbrauwen naar de beslissingen van Makkelie.

Makkelie was de enige Nederlandse scheidsrechter op dit EK. Aan het begin van dit toernooi was hij ambitieus en dacht hij hardop na over de finale. Zo gek was dat ook niet, want Makkelie mocht het vorige EK de halve finale tussen Engeland en Denemarken fluiten. Dit jaar sneuvelt hij dus al in de groepsfase.

De scheidsrechter bij Roemenië tegen Nederland

Felix Zwayer is dinsdag de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Nederland en Roemenië in de achtste finales van het EK. Dat melden verscheidene Duitse media. De UEFA moet de aanstelling nog bevestigen. Voor de 43-jarige Duitser wordt het zijn derde duel op het EK. Eerder had Zwayer in de groepsfase de leiding over Italië - Albanië (2-1) en Portugal - Turkije (3-0).

Dit is de scheidsrechter tijdens Roemenië - Nederland in de achtste finales op het EK De scheidsrechter van Roemenië - Nederland is bekend. Het duel in de achtste finale van het EK voetbal in Duitsland staat onder leiding van een Duitse arbiter.

