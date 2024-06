Slowaakse keeper spreekt claims over salonremise tegen: 'Dat is belachelijk'

Slowaakse keeper Martin Dubravka heeft ontkent dat het gelijkspel van Slowakije tegen Roemenië van tevoren afgesproken was. De beschuldigingen waren het gevolg van Roemeense uitspraken. "Het is afgesproken, we gaan het risico niet lopen."

Dat zei Roemeens oud-international Danut Lupu voorafgaand aan het duel. "We gaan gelijkspelen en ons kwalificeren voor de knock-outfase", aldus Lupu. "Het is zonde om het risico te nemen. De spelers kunnen goed overweg met elkaar. We moeten een ongelukkige afloop voorkomen."

Dubravka ontkent de aantijgingen dat het 1-1-gelijkspel al van tevoren bepaald was. "Dat is belachelijk", zei de keeper. "Waarom zouden we dat doen?"

Geschiedenis

"Voor het eerst in de geschiedenis van Slowakije hadden we de kans om groepswinnaar te worden op het EK. Daar wilden we voor gaan. We maakten de eerste goal. Helaas kregen we een penalty tegen, maar je zag dat iedereen wilde winnen."

Slowakije neemt het in de achtste finale op tegen Engeland. Het is pas de tweede keer ooit dat Slowakije de knock-outfase van het toernooi bereikt. Verdediger Milan Skriniar hoopt nog verder te komen. "Dat kan zeker", zei hij. "Daarvoor zijn we hier. We gaan er alles aan doen om dat te bereiken. Het blijft voetbal, alles kan gebeuren."

