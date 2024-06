Goed nieuws voor Feyenoord: blessure David Hancko valt mee, verdediger in basis voor cruciaal EK-duel

De blessure die David Hancko opliep in de EK-wedstrijd met Slowakije tegen Oekraïne lijkt mee te vallen. De verdediger moest toen gewisseld worden, maar staat vier dagen later in de basis voor het allesbeslissende groepsduel tegen Roemenië.

In de wedstrijd tussen Slowakije en Oekraïne (1-2) nam Hancko halverwege de tweede helft een bal aan, waarbij het direct in de lies schoot. De verdediger van Feyenoord ging direct liggen om verzorging te krijgen. Hij probeerde het even later nog wel, maar werd minuten later toch gewisseld.

Mogelijke rampdag voor Feyenoord: Gernot Trauner én David Hancko geblesseerd van het veld op EK Voor Feyenoord is vrijdag mogelijk op een rampdag uitgelopen op het EK. De centrale verdedigers Gernot Trauner en David Hancko moesten allebei geblesseerd van het veld tijdens het duel van hun land op het EK.

Even was er de vrees dat Hancko voor langere tijd uitgeschakeld zou zijn. Dat had kunnen betekenen dat hij een deel van de voorbereiding met Feyenoord zou missen, of de Rotterdammers een lucratieve transfer mis zouden lopen. Die zorgen lijken verleden tijd, nu de Slowaak tegen Roemenië opnieuw in de basis mag beginnen. Hij speelt bij de nationale ploeg doorgaans linksback, daar hij bij Feyenoord meestal als centrale verdediger staat opgesteld.

LIVE EK voetbal | Slowakije virtueel de mogelijke tegenstander van Nederland, België tegen Frankrijk België, Slowakije, Roemenië en Oekraïne strijden in de laatste speelronde om de bovenste plekken in Groep E van het EK voetbal. En élk land heeft het nog in eigen hand, want iedereen staat voorafgaand aan het derde duel op drie punten. Volg hieronder live wie er op welke plek staan en doorgaan naar de achtste finales.

Belangrijk duel

Slowakije staat voor een belangrijk duel in poule E van het EK. Nadat er in de openingsronde werd gestunt met een overwinning op België, werd er zaterdag dus verloren van Oekraïne. Omdat alle vier de landen één keer hebben gewonnen en één keer hebben verloren, is alles nog mogelijk. De kans dat Slowakije doorstroomt naar de knock-outfase, is wel erg groot. Zelfs als ze verliezen, kunnen ze door als een van de beste nummers drie. Lees hieronder de mogelijke scenario's.

Oranje-fans opgelet: dit zijn de mogelijke scenario's in spannende Groep E van België op het EK De ontknoping in de spannendste groep van dit EK staat woensdagavond op het programma. In Groep E hebben Roemenië, België, Slowakije én Oekraïne allemaal drie punten na twee wedstrijden. Alles is nog mogelijk in de groep. Aangezien er ook nog een kleine kans is dat Nederland de winnaar van de groep treft, zetten wij de mogelijke scenario's op een rij.

Oranje

De wedstrijden in poule E zijn ook van belang voor het Nederlands elftal. Er is namelijk een kans dat Oranje tegen de winnaar van de die groep speelt. Dan moet later op de avond wel Tsjechië of Georgië winnen in poule F, anders treft Nederland de nummer 1 van poule C, Engeland.

Nederland als nummer drie naar achtste finales, dit is nu de waarschijnlijke tegenstander Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Voorlopig is de groepswinnaar van Groep C de volgende tegenstander van Oranje.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.