'Steven Berghuis van het tegendeel overtuigen? Toptrainers zouden niet eens de moeite nemen'

Hugo Borst is complimenteus over Ajax. De AD-columnist stelt 'met de week verliefder te worden op Brian Brobbey', en breekt op geheel eigen wijze een lans voor Steven Berghuis.

"Steven Berghuis met een microfoon voor zijn neus is een zegen", stelt Borst over de Ajax-aanvaller. "Hij is een vulkaan. Hij borrelt vanbinnen. Een giftig mengsel van verongelijktheid, boosheid en frustratie. Hij houdt de lava niet tegen. Het komt er allemaal uit in interviews. Geweldig. Zo weten we nu hoe Berghuis deep down over meeverdedigen denkt."

"Het ging een paar weken geleden over Steven Bergwijn en Berghuis zei: 'Ik en hij zijn wie we zijn. We zijn aanvallers. We moeten creatief zijn en creëren. We kunnen niet bezig zijn met wat er allemaal achter ons gebeurt.' Dat zal de reden zijn waarom Berghuis mislukte in de Premier League. Te weinig totaalvoetballer, te weinig topvoetballer. Stel dat hij zoiets zegt tegen Klopp of Pep. 'Trainer, ik val aan en de rest moet mij faciliteren!' Die toptrainers zouden niet eens de moeite nemen om Berghuis van het tegendeel te overtuigen."

"Toch moeten we Steven Berghuis meer waarderen. Omdat hij net als Brian Brobbey zegt wat hij denkt. En als voetballiefhebber bedank ik Berghuis om die bal met buitenkant links op Brobbey (tegen Ajax, red.). Van Hanegem had het vroeger niet beter gedaan. Ajax wordt met de week sympathieker."

Steven Berghuis komt terug op zijn uitspraken, maar hoe belangrijk is hij voor Ajax? Steven Berghuis riep na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (4-1 zege) dat hij en Steven Bergwijn bij de beste spelers van de Eredivisie horen. Een week later komt hij op die uitspraken terug. Maar hoe goed zijn z'n statistieken dit seizoen eigenlijk?

Brian Brobbey

Wat er volgens Borst dan zo leuk is aan Brobbey? "Ik word met de week verliefder op die gozer. schwalbes, vechtpartijen of gemiste kansen. Ik vermoed omdat-ie nooit toneel speelt, omdat hij helemaal zichzelf is. Hij is zo verdomde grappig bij Q and A's. Helemaal met Hans Kraay van ESPN tegenover zich. Brian produceert een aangenaam trillend basgeluid en antwoordt liefst kort en krachtig. Hij is aandoenlijk en ik denk onbedoeld geestig. Zelfs mediatrainers willen hier vast niets aan veranderen. Brian Brobbey maakt van Ajax weer een sympathieke club."