Topgeneratie Leeuwinnen neemt afscheid zonder 'normale' Spelen: 'Nog EK's om naar uit te kijken'

De Oranje Leeuwinnen waren ontzettend dichtbij, 90 minuten waren zij verwijderd van een olympisch ticket maar het mocht niet zo zijn. "Het verlangen was er zo om een 'normale' Spelen te spelen", zei een teleurgestelde Daniëlle van de Donk. Voor een groot aantal speelsters was dit de laatste kans op de Spelen, daar balen zij ontzettend van.

Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Sherida Spitse en Lieke Martens, het zijn zomaar wat namen van speelsters uit de geweldige generatie Oranje Leeuwinnen van de afgelopen tijd. Zij nemen het team al jaren op sleeptouw, alleen gaan hun dagen ook tellen. Nog één keer alles geven op de Spelen, dat was de droom. Die is nu uiteen gespat. "Het is iets waar je als groep naartoe werkt, het is teleurstellend dat je het niet voor elkaar krijgt en terecht niet wint", zei Groenen met tranen in haar ogen na afloop bij Sportnieuws.nl.

Gevochten als Leeuwinnen, maar Oranje verliest van Duitsland: olympische droom voorbij De olympische droom van de Oranje Leeuwinnen is tegen Duitsland uiteen gespat. In de troostfinale van de Women's Nations League moest er gewonnen worden van Duitsland, met een gehavend team. De Duitsers waren veel te sterk voor Nederland, dat tot de 60e minuut hoop had op een ticket. Het eindigde in 2-0 voor Duitsland.

Spelen in Tokio

De generatie van Groenen en Van de Donk speelde natuurlijk al eens op de Olympische Spelen in Tokio. Al viel die voor hen enorm tegen, doordat deze in coronatijd was met de nodige maatregelen. "Het verlangen was er zo om een ‘normale’ Spelen mee te maken. Ik keek erg uit naar het gevoel dat iedereen beschrijft als atleet, van het olympisch dorp bijvoorbeeld, daar hebben wij niks van meegemaakt", legde Van de Donk uit.

Het doel om de Spelen te halen was een tijd lang een belangrijk doel in haar leven, zo schetste zij. "Je wilt er zo graag naartoe. Het zit de hele tijd in je achterhoofd, van te voren al bij de club, je wil er gewoon naar toe." Haar focus gaat nu uit naar de laatste eindtoernooien die zij kan halen. "Ik heb in ieder geval nog EK’s om naar uit te kijken, laten we daar dan maar voor gaan."

Jackie Groenen houdt het niet droog na afloop van Nederland - Duitsland. ©ANP

Sherida Spitse

De aanvoerder van de Leeuwinnen, Spitse, speelde zelfs nooit op de Olympische Spelen, zij raakte geblesseerd voor Tokio. "Dat het ff pijn doet, dat zal ik nog wel een paar dagen voelen. Maar ik heb ook heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt met het Nederlands elftal, mooie toernooien gespeeld: EK’s, WK’s. Dat dit (de Spelen, red.) dan niet gaat gebeuren, dat is zuur. Maar het is wat het is."

Nieuwe generatie

Zij ziet als geen ander dat er steeds meer nieuwe spelers opstaan om uiteindelijk hun plek in te nemen, wat volgens haar ook gezond is. "We weten allemaal dat je niet tot je 40e/50e gaat spelen, dan moeten er anderen komen die die rol vervullen. Wanneer dat zal gebeuren, dat weet ik niet."

Ze heeft nog geen signalen gekregen dat spelers gaan stoppen. "Dat is het mooie ook van dit team, iedereen is zó gretig en wil voor Nederland uitkomen. Welke leeftijd je ook hebt, het gaat om de kwalitiet. Als ik naar mijzelf kijk: ik ben nog fit en ik zou zo nooit willen stoppen."

Sherida Spitse, Jackie Groenen, Daphe van Domselaar en Daniëlle van de Donk ©ANP

'Het komt er wel aan'

Jonker was na afloop teleurgesteld, maar naar eigen zeggen 'erg positief over de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar'. Hij noemde spelers als Esmee Brugts, Daphne van Domselaar, Caitlin Dijkstra en meest recent Wieke Kaptein. "Het komt er echt wel aan, de spoeling is breder geworden. We hebben alleen nog meer nodig, nog beter."

Hij snapt dat er uiteindelijk een generatie afscheid moet gaan nemen, maar is daar niet concreet mee bezig. "Juist op dit soort momenten is het extra zuur voor die generatie dat we het niet halen. Het is een unieke generatie die aan de laatste fase van de loopbaan bezig is." Toch maakt de leeftijd hem in zekere zin niet uit. "In het Nederlands elftal kiezen wij voor de beste spelers, bij die keuzes ga ik voorbij aan leeftijd."