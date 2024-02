Gevochten als Leeuwinnen, maar Oranje verliest van Duitsland: olympische droom voorbij

De olympische droom van de Oranje Leeuwinnen is tegen Duitsland uiteen gespat. In de troostfinale van de Women's Nations League moest er gewonnen worden van Duitsland, met een gehavend team. De Duitsers waren veel te sterk voor Nederland, dat tot de 60e minuut hoop had op een ticket. Het eindigde in 2-0 voor Duitsland.

Zoals bekend begonnen de Oranje Leeuwinnen met een gehavend team: Vivianne Miedema en Victoria Pelova haakten daags voor de wedstrijd af en ook Daniëlle van de Donk was absoluut geen zekerheid. Laatstgenoemde begon wel gewoon in de basis, nét als Wieke Kaptein. Het was voor de achttienjarige haar basisdebuut, met dus als inzet een olympisch ticket. Maar dan moest er wel gewonnen worden van Duitsland, dat was nog niet zomaar gedaan.

Kans Kaptein

En alsof het zo had moeten zijn was de eerste kans van de wedstrijd ook voor het supertalent. Een mooie aanval op rechts leek verloren te gaan na een te harde voorzet. Esmee Brugts maakte er op links gewoon een nieuwe aanval aan, speelde Lieke Martens in die klaarlegde voor Kaptein. De aanvallende middenvelder dacht niet na en schoot geplaatst naar de lange hoek. De bal ging net naast.

Niet lang daarna was daar de eerste kans voor Duitsland, al was het bijna een goal van Nederlandse makelij. Een voorzet van Duitsland werd bijna binnengewerkt door Caitlin Dijkstra, de bal ging maar net voorlangs.

Aftasten

Daarna vlakte het tempo wat af, kansen bleven uit en beide teams speelden niet zo aanvallend. Tot het laatste kwartier waarin er kansen over en weer waren. Duitsland liet Nederland lekker rondspelen, maar als het te lang duurde dan werden de Oosterburen wat gemeen. Harde tackles waren er op Van de Donk en ook Beerensteyn, die meer dan eens de verdediging horendol draaide.

Afgekeurde goal Duitsland

Direct na rust kwam Nederland met de schrik vrij, want Duitsland had gescoord. De net ingevallen Lea Schüller werd gelanceerd en kon één op één gaan met Daphne van Domselaar. Ze miste niet en dus leek Duitsland op voorsprong te komen, maar de vlag was omhoog gegaan en dus ging het feest bij de Duitse supporters niet door. Tien minuten later ging Beerensteyn één op één en had moeten scoren, maar haar schot belandde recht in de handen van de keeper.

Klara Bühl

Nederland kreeg het moeilijker en moeilijker met Duitsland en kwam steeds minder aan aanvallen toe. Duitsland kwam in de 65e minuut dan wel op voorsprong. Een voorzet van rechts leek op niks uit te komen maar een kopbal naar links zorgde voor ruimte bij Klara Bühl, zij kon de bal wel langs Van Domselaar schieten: 0-1.

Daar gaat het olympische ticket van Oranje!



Het kon niet uitblijven, want Duitsland kreeg al zoveel kansen deze wedstrijd. En nu ligt de bal er ook echt in: Klara Bühl krijgt de bal uit de kluts voor de voeten en twijfelt geen moment.



Meer: https://t.co/hZEZkrlfCo pic.twitter.com/6Iwo8OV2Xl — NOS Sport (@NOSsport) February 28, 2024

Nederland was na de goal weer 4-3-3 gaan spelen en zette alles op alles. Beerensteyn werd gezocht en vanuit daar wilden ze verder voetballen. De kansen bleven voor Duitsland, een kwartier voor tijd hield Van Domselaar knap het doel schoon op een poging van Schüller. De corner erna kon ze niet meer ingrijpen; een kopbal van Schüller passeerde de keeper nu wel. Het olympische ticket leek niet meer haalbaar.

Olympische droom

In de slotfase probeerde Nederland nog het een en ander te creëren. Richting het einde speelde Nederland nog maar met twee à drie verdedigers achterin, maar er werd niet meer gescoord. Daarmee spat de olympische droom van de Oranje Leeuwinnen uiteen. Duitsland was simpelweg te sterk en Nederland miste nogal wat belangrijke sleutelspelers. De troostfinale werd met 2-0 verloren en daarmee dus ook de strijd om het ticket voor de Olympische Spelen.