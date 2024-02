Andries Jonker schrikt na nederlaag tegen Duitsland: 'Hard besef dat je niet goed genoeg bent'

Andries Jonker noemt de nederlaag van de Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland 'gigantisch teleurstellend'. Het Nederlandse team liep een ticket voor de Olympische Spelen mis door de nederlaag in de troostfinale van de Nations League.

Duitsland won met 2-0 in Heerenveen, nadat de Leeuwinnen eerder al van Spanje verloren in de halve finale. Een nederlaag tegen Spanje zag Jonker wel aankomen, maar tegen Duitsland was dat anders. Hij zegt bij de NOS: "Vandaag hadden we ons er meer van voorgesteld, maar krijg je hard bevestigd dat je niet goed genoeg bent."

De Leeuwinnen en de staf namen het besluit om vol voor de Nations League (en dus voor de Spelen) kunnen gaan. "Dan wil je dat. We hebben hemel en aarde ervoor bewogen. En nu is het de tweede keer dat we in het zicht van de haven stranden."

Ging ook mis op het WK

Daarmee doelt Jonker op het WK in 2023, waarin de Oranje Leeuwinnen in de kwartfinale verloren van Spanje. Dat land won uiteindelijk het WK en nu ook de Nations League. "Als je die wint, ben je heel dichtbij iets moois. Dat gevoel heb je nu weer. Je bent tegen de verwachting in, in een positie die geweldig is. Maar we kunnen nog niet doorbijten."