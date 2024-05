Topscorer aller tijden van Frankrijk zet punt achter interlandloopbaan na EK: 'Tijd voor de jongeren'

Olivier Giroud stopt na het EK als international van Frankrijk. De spits zette een prachtige run neer met het Franse nationale elftal, maar volgens hem is het tijd om plaats te maken voor de nieuwe generatie.

Giroud maakte onlangs al bekend dat hij AC Milan na dit seizoen achter zich laat voor een avontuur in de Amerikaanse MLS. Naast die verandering stopt hij dus ook officieel bij de Franse nationale ploeg. Giroud maakte in 2018 één van de hoogtepunten uit zijn loopbaan mee door met Frankrijk beslag te leggen op het wereldkampioenschap. Na het EK is hij dus international af en zal hij zich melden bij zijn nieuwe club Los Angeles FC.

'Tijd voor jongeren'

In gesprek met de Franse krant L'Équipe licht Giroud zijn keuze toe. "Natuurlijk ga ik het allemaal erg missen, maar ik denk dat mijn tijd bij de Franse ploeg erop zit na het EK. Ik moet mijn plaats afstaan aan de jongere spelers. Hoewel ik wil genieten van elk moment, mag ik me niet laten leiden door alle emoties. Er is namelijk een toernooi om te winnen." Giroud hoopt op het EK in Duitsland nog één keer te vlammen met Frankrijk en de titel binnen te halen. Daarvoor treffen de Fransen het Nederlands elftal al in de groepsfase.

All-time topscorer

De statistieken van Giroud als spits van de Fransen liegen er niet om. Naast het binnenhalen van de wereldtitel in 2018, won de spits in 2021 ook de Nations League. In totaal speelde Giroud 131 interlands, waarin hij 57 keer het net wist te vinden. Geen enkele speler scoorde namens Les Bleus zo vaak als hij. Giroud was de vaste spits van Frankrijk in de tijd dat Karim Benzema verbannen was van de Franse nationale ploeg.