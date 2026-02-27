De boekpresentatie van Sherida Spitses nieuwe biografie werd een avond vol emotie. Vooral het moment waarop de recordinternational van de Oranje Leeuwinnen haar ouders verraste met een speciaal voor hen geschreven lied, als dank voor hun onvoorwaardelijke steun door de jaren heen, zorgde voor tranen.

Het was een avond die Spitse en haar ouders nooit meer zullen vergeten. In de tot de nok gevulde kantine van Sneek Wit Zwart, waar de recordinternational van Oranje haar biografie 'Sherida, Open Kaart' presenteerde, klonk ineens een bijzonder lied. Dit keer geen Wilhelmus, maar een intiem en persoonlijk nummer, speciaal geschreven door Spitse voor haar ouders.

Liefdevol nummer

Het nummer werd ingezongen door Samantha Steenwijk, één van haar beste vriendinnen. Waar Steenwijk eerder met Wij zijn Nederland de Oranjekoorts aanwakkerde richting het EK in Zwitserland en samen met Spitse de show stal op een podium in Emmen, draaide het ditmaal om een lied vol liefde. Zinnen als ‘jullie stonden altijd aan mijn zij’ en ‘jullie liefde en kracht gaf me vleugels en mijn stem' raakten precies de kern van wat haar ouders voor haar hebben betekend. Zowel Sherida als haar ouders pinkten zichtbaar tranen weg.

Verrassing voor Spitse

Maar daarmee was de avond nog niet voorbij. De ouders van Spitse hadden op hun beurt ook een verrassing in petto. Met trots maakten zij bekend dat het sportpark van VV Sneek Wit Zwart, de club waar Sherida als jong meisje haar eerste stappen op het voetbalveld zette, voortaan haar naam zal dragen. De accommodatie gaat verder als Sportpark Sherida Spitse.

Onthullingen in eigen biografie

Spitse stond deze week al volop in de schijnwerpers met een aantal onthullingen in haar biografie. Zo maakte ze bekend dat ze een tijdje met een gokverslaving heeft moeten dealen, terwijl ze ook een boekje open deed over het desastreuze EK van de Oranje Leeuwinnen in Zwitserland. Daarin vertelde ze onder meer dat een teamgenoot een 'dolk in de rug heeft gestoken' en dat Daniëlle van de Donk en Spitse 'voor de bus zijn gegooid'.