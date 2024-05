UEFA deelt Europese finales uit voor 2026: Champions League naar Puskás Arena

De UEFA is deze week samen in Dublin voor de finale van de Europa League tussen Atalanta en Bayer Leverkusen. Dus hadden de hoge bazen de tijd om alvast wat Europese finales vooruit te plannen. De eindstrijd van de Champions League in 2026 is in de Puskás Arena in Boedapest, waar vorig jaar al de finale van de Europa League werd georganiseerd.

Over de finale van 2027 kon de UEFA nog niet veel kwijt. De Europese voetbalbond wacht op een reactie vanuit Italië op herstelwerkzaamheden aan Stadio Giuseppe Meazza in Milaan, ook wel bekend als San Siro.

Andere Europese finales

Istanbul (Besiktas Park) kreeg de finale van de Europa League van 2026 én de eindstrijd van de Conference League in 2027 toegewezen. Frankfurt organiseert in 2027 de finale van de Europa League en in 2026 is de finale van de Conference League in Leipzig.

Upcoming Conference League finals will be held in 🇩🇪 and 🇹🇷 !



2026: Leipzig, RB Arena

2027: Istanbul, Beşiktaş Park



All the Executive Committee decisions: ⬇️#UECLfinal — UEFA (@UEFA) May 22, 2024

De finale van de Champions League voor vrouwen is in 2026 in Oslo. Stuttgart kreeg de finale voor 2027 niet, omdat Duitsland met Frankfurt en Leipzig al twee finales bij de mannen kreeg. Er komt een nieuwe biedingsprocedure voor de finale van de Champions League voor vrouwen in 2027.