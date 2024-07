Uitgefloten Spanjaard haalt na EK-zege zijn gram en knipoogt naar Engelse analist : 'Bedankt voor je steun...'

Marc Cucurella pakte zondagavond als basisspeler en één van de uitblinkers van Spanje de EK-titel. De verdediger kon het daarna toch niet laten om op Instagram uit te halen naar een Engelse analist die wat nare woorden over hem zei: Gary Neville.

Neville richtte voor het EK zijn pijlen op Cucurella. Hij zou één van de zwakste schakels zijn in het team van Spanje. 'Ik denk dat Cucurella één van de redenen is, waarom Spanje het waarschijnlijk niet tot het einde zal gaan halen', verwoordde Neville zijn mening. Cucurella is speler van Chelsea in de Premier League en maakt daar doorgaans geen enorme indruk op de analisten.

🇪🇸 Marc Cucurella replies to Gary Neville: “We went all the way, Gary. Thanks for your support”. pic.twitter.com/RXYw9sMkaf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2024



Uiteindelijk trof het toeval dat Spanje en Engeland elkaar in de finale tegenkwamen. De Spanjaarden wonnen die wedstrijd met 2-1 na een late goal van Mikel Oyarzabal. Cucurella kon het dan ook niet laten om na de wedstrijd zijn gram te halen bij Neville. 'We hebben het wel tot het einde gered. Bedankt voor je support', plaatste Cucurella via zijn Instagram met een bijzonder cynische ondertoon.



Cucurella liet zich ook al uit over fans van onder andere Chelsea, die hem beoordelen puur op wat hij de club gekost heeft. "Fans hebben mij en andere teamgenoten beoordeeld op wat Chelsea voor ons heeft betaald. Dat heeft niets met mij te maken. Als die transfersom direct mijn zak in was gegaan, dan was dat misschien wel eerlijk geweest. Mensen verwachten dat je een machine moet zijn als je zoveel geld hebt gekost", vertelde de Spanjaard tegen The Athletic.