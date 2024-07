Spanje viert samen met de koning groot feest na historische EK-titel: 'Ben nog nooit zo gelukkig geweest'

Bij de Spaanse spelers barstte enorm feest los na de gewonnen EK-finale tegen Engeland. Spanje maakte vlak voor tijd de winnende goal via Mikel Oyarzabal en stelde daarmee de vierde Europese titel veilig. Na afloop vierde het dus ook een enorm feest.

Het werd een spannende finale tussen Spanje en Engeland, maar het waren de Spanjaarden die uiteindelijk aan het langste eind trokken. Nico Williams en Oyarzabal zorgden voor de Spaanse doelpunten en daarmee ook voor de vierde EK-titel uit de geschiedenis. Aanvoerder Álvaro Morata mocht de beker daarna als eerste aan het publiek in Berlijn tonen.

Spaanse aanvoerder Álvaro Morata viert EK-titel met veelbesproken vrouw Alice Spanje is zondag vierde keer Europees kampioen geworden door Engeland te verslaan in de finale van het EK. Aanvoerder Álvaro Morata mocht de beker als eerste de lucht in tillen. Dat deed hij onder toeziend oog van zijn veelbesproken vrouw Alice Campello. Zij zat zondag in het stadion om haar man aan te moedigen.

Morata kreeg de beker uit handen van niemand minder dan de Spaanse koning Felipe, die door de spelers nog even betrokken werd bij het feestje. Daarna verlegden de spelers hun aandacht en was het tijd om het feestje met het team en de familie te vieren. Zo was Morata te zien met zijn vrouw Alice in het feestgedruis.

Gelukkige bondscoach

"Zo gelukkig als nu ben ik nog nooit geweest", jubelde de winnende bondscoach Luis de la Fuente. Hij won vorig jaar al de Nations League met Spanje en voegde daar nu dus een nog grotere prijs aan toe. "We waren een hecht team op dit EK. Ik was al heel trots toen we de finale haalden, maar nu ben ik nog trotser. Het voelt nu even alsof we de beste van de wereld zijn."

Uitgerekend uitgefloten Marc Cucurella bezorgt Spanje cruciale goal in EK-finale tegen Engeland Marc Cucurella heeft zich van zijn allerbeste getoond door in de slotfase van de EK-finale Spanje op een 2-1 voorsprong te zetten. De Spaanse verdediger werd twee duels op rij door een deel van het publiek uitgefloten.

Spanje speelde het beste voetbal op het EK onder bondscoach De la Fuente. De wereldkampioen van 2010 won van Kroatië en Italië en schakelde ook Duitsland en Frankrijk uit. Spanje scoorde een recordaantal van vijftien keer op de Europese eindronde.

Feestende Williams

"Wij verdienden het om het EK te winnen", zei Williams, die Spanje op voorsprong schoot in de finale. De aanvaller werd vrijdag 22 jaar en kon dus twee dagen later weer een feestje gaan vieren. "Engeland heeft veel spelers die het verschil kunnen maken. Maar we hebben van ze gewonnen. Nu gaan we feestvieren."

Verjaardagsgoal Spanje in EK-finale: jarige jobjes Lamine Yamal en Nico Williams vieren extra feest Wat een weekend voor Lamine Yamal en Nico Williams. De Spaanse jonkies waren de afgelopen dagen jarig, vierden hun verjaardag en stonden zondag in de finale van het EK voetbal. En ze zorgden meteen voor extra feest.

