Video | Krijgt Ajax-verdediger Josip Sutalo terecht rood tegen Bodø/Glimt?

Ajax moest al snel in de tweede helft tegen Bodø/Glimt verder met tien man na een rode kaart voor verdediger Josip Sutalo. De scheidsrechter floot niet eens voor een overtreding, maar de VAR greep in en dat leverde de Kroaat alsnog een rode kaart op.

Sutalo haalde volgens de VAR oud-AZ'er Hakon Evjen neer en die was anders doorgelopen richting keeper Diant Ramaj. Het leek er sterk op dat Evjen achter zijn eigen been bleef haken, maar de scheidsrechter vond het na het bekijken van de beelden een overtreding. Evjen was doorgebroken en dus kreeg Sutalo de rode kaart.



Oordeel hieronder zelf of de rode kaart terecht was.

Snel weer tien tegen tien

Lang duurde het voordeel voor de Noren niet, want Bodø-middenvelder Albert Gronbaek kreeg even later zijn tweede gele kaart. De Deen scoorde vorige week in Amsterdam nog twee keer in de heenwedstrijd.