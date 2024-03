Video | Stefano Denswil staat niet op te letten en gunt tegenstander goedkoop doelpunt

Alanyaspor won maandagavond met 3-1 van Trabzonspor. En daar mag de club Stefano Denswil voor bedanken. De Nederlandse verdediger stond te slapen bij de opbouw en daar profiteerde Oguz Aydin van. Hij maakte zijn makkelijkste goal ooit.

Trabzonspor kreeg een doeltrap en keeper Ugurcan Cakir speelde de bal naar Denswil. Die was echter druk aan het gebaren naar zijn teamgenoten en lette totaal niet op. Aydin deed dat wel en die schoot de bal in een leeg doel, terwijl Denswil en Cakir elkaar vragend aankeken.

👀 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçında ilginç gol! #ALYvTS pic.twitter.com/AUiFwdS4rh — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 4, 2024

Trabzonspor morste zo belangrijke punten in de strijd om een ticket voor de voorrondes van de Europa League. De club is in gevecht met Besiktas om plek drie. Dat gebeurt allemaal ver achter Galatasaray en Fenerbahçe, die gaan uitvechten wie er kampioen wordt in de Süper Lig.