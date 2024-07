Vivianne Miedema verklapt hoe haar vriendin Beth Mead reageert bij verlies Engeland tegen Nederland

Vivianne Miedema vindt dat Nederland het wisselvallig, maar toch best goed doet op het EK voetbal voor mannen. De speelster van de Oranje Leeuwinnen heeft zelf een Engelse vriendin en dus hangt er een gespannen sfeertje in huize 'Meadema'.

De vriendin van Miedema is Arsenal-speelster Beth Mead. Zij waren tot deze zomer teamgenoten bij de Londense club, maar Miedema heeft de gevoelige overstap gemaakt naar Manchester City. Daar sprak zij over bij Sportnieuws.nl.

Ook moest er natuurlijk even worden gevraagd naar de kraker tussen Nederland en Engeland, in de halve finale van het EK voor mannen. "Ik ben Nederlands elftalfan, zij is Engeland-fan. Ik denk dat als Nederland wint, dat ik niks meer hoor van haar, maar andersom misschien wel. Dat hoort ook bij voetbal. Rivaliteit is goed en volgens mij kunnen we daar heel goed mee omgaan."

Miedema vindt dat Nederland het beter doet dan Engeland tot nu toe. "Als je kijkt naar het hele toernooi, zie je toch wel dat Nederland het best wel goed doet. Engeland nog niet, maar als je kijkt welke namen daar op het veld staan: die kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. Ik kijk heel erg uit naar woensdagavond."

Puppypoep opruimen

Het is niet de eerste keer dat Mead en Miedema tegenover elkaar staan. Aan het einde van 2023 speelden de twee met Engeland en Nederland tegen elkaar. Toen spraken ze af dat de verliezer puppypoep moest opruimen, aangezien de twee net een hondje hadden gekregen.

Dat hondje blijft overigens voorlopig bij Mead in Londen, verklapte Miedema maandag tegen Sportnieuws.nl. Het stel gaat proberen te regelen om er een oplossing voor te vinden, want Miedema wilde de hond eigenlijk meenemen naar Manchester.

Samen thuis

Mead en Miedema waren in 2023 allebei langdurig geblesseerd en zaten dus samen voortdurend thuis. Zij haalden veel steun uit elkaar, maar het was ook wel eens lastig. Miedema zag haar vriendin progressie maken, terwijl ze zelf niet vooruit leek te komen in de sportschool.