Vivianne Miedema over 'gevoelige overstap': 'Wil gewoon het voetbalplezier terugvinden'

Vivianne Miedema is de nieuwe spits van Manchester City. De all-time topscorer van de Engelse competitie maakte de gevoelige overstap van Arsenal. "Ik denk dat het voor mij de beste keuze is."

Miedema scheurde in december 2022 haar voorste kruisband, waarna zij héél lang uit de roulatie bleef. Een zware periode voor de spits van de Oranje Leeuwinnen. Sportnieuws.nl sprak met haar op het trainingsveld van het Nederlands vrouwenelftal. Daar gaf Miedema aan dat deze transfer 'echt een nieuwe start' is.

"Ik wil gewoon heel graag een streep onder - over alles wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is - zetten", zegt Miedema. "Ondanks dat het misschien wel heel onrealistisch gaat voelen, heb ik wel heel veel zin om bij City aan de slag te gaan."

Afscheid van vriendin

Miedema geeft aan het voetballend en persoonlijk nodig te hebben om in een andere omgeving te gaan voetballen. Dat betekent wel dat zij afscheid moet nemen van haar vriendin, Beth Mead. Zij ontmoetten elkaar bij Arsenal, waar zij ook speelster is. "Het lastige is dat ik niet meteen thuis ben bij Beth, maar daar moeten we gewoon een manier voor vinden."

Een andere probleem: de hond van het stel. "Ik wil heel graag zeggen: Miley is mine. Maar nee, we gaan het gewoon op de best mogelijke manier organiseren. Ene keer bij Beth, andere keer bij mij, ligt eraan wie er uit speelt. Maar in eerste instantie wel bij Beth thuis."

Succesvolle carrière

Miedema is al jaren een enorme goalgetter. Zij debuteerde op haar vijftiende al voor sc Heerenveen en scoorde tien keer in zestien wedstrijden in haar eerste seizoen. In 2013/2014 maakte zij liefst 41 doelpunten in 26 wedstrijden in de BeNe League, nog steeds zestien- en zeventienjarige tiener.

Het leverde haar een overstap naar Bayern München op. In 2019 werd zij de all-time topscorer van het Nederlands elftal en zij is inmiddels ook de all-time topscorer van de Engelse voetbalcompetitie. Miedema scoorde 78 keer, allemaal namens Arsenal. Met 22 doelpunten in één seizoen heeft zij ook het record voor meeste goals in één seizoen in handen, samen met Rachel Daly.