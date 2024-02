Voormalig Ajax-speler Davy Klaassen laat zangkunsten horen in Italië

Inter-speler Hakan Calhanoglu was laatst jarig. Normaal zou dat geen groot nieuws zijn, maar een aantal teamgenoten van de Turkse speler zongen hem toe met een Inter-lied. Zo ook Davy Klaassen, die zo laat zien helemaal ingeburgerd te zijn in Italië.

De middenvelder zong met een aantal andere teamgenoten een Inter-lied dat wordt gezongen door de fans van Inter. Ditmaal was het dus de beurt aan Klaassen, die uit volle borst meezingt voor zijn teamgenoot. Het filmpje zie je hieronder:

Cosa ho appena visto 🤣 pic.twitter.com/5G6LvtLTZS — Alessandro (@90ordnasselA) February 12, 2024

Weinig speeltijd in Italië

Klaassen lijkt het dus goed naar zijn zin te hebben in Italië, maar tot speeltijd is het nog niet echt gekomen. De oud-speler van Ajax maakte de overstap naar Inter in de zomer van 2023 en speelde tot dusver elf wedstrijden voor de ploeg uit Milaan. Van deze elf wedstrijden startte Klaassen er maar drie in de basis. Hij speelde tot nu toe net iets meer dan 200 minuten en wist nog geen goal te scoren of assist te geven.