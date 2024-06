Zo leeft familie Koeman mee met Oranje: 'Onze moeder gaat ook naar een wedstrijd'

Bondscoach Ronald Koeman kijkt uit naar het EK in Duitsland. Samen met zijn broer Erwin, die deel uitmaakt van de technische staf zal hij zijn ervaring delen. Maar ook de rest van de familie Koeman leeft mee. 'Onze moeder gaat ook naar een wedstrijd.'

"Het blijft altijd bijzonder", zegt de bondscoach in Wij Houden van Oranje over de samenwerking met zijn broer. "We hebben het geluk gehad natuurlijk om er in 1988 als twee broertjes, als spelers erbij te zijn." Toen sliepen de twee zelfs samen op een kamer, vertelt Erwin. "Als broers heb je een speciale band en sta je nog dichter bij elkaar."

"Het is net zo speciaal dat je met elkaar in de technische staf zit en dit toernooi ook weer aangaat in Duitsland", vervolgt Ronald. "Daar kijken we naar uit."

Dit is Ronald Koeman: van grote successen, droomvrouw en kinderen tot hartinfarct Bondscoach Ronald Koeman heeft in zijn succesvolle loopbaan vrijwel alles meegemaakt. Zo was hij speler en trainer bij de Nederlandse top drie, FC Barcelona en Oranje. Privé ging het niet altijd voor de wind. Zijn vrouw Bartina kampt met borstkanker en zelf kreeg hij een hartinfarct. Dit weten we over de bondscoach van het Nederlands elftal.

Erwin is het daarmee eens. Al voelt het voor hem nog ver weg. "Maar zodra we volgende week in Duitsland aankomen krijg je meer het gevoel dat we echt een EK gaan spelen. Hoe dichter je bij een wedstrijd komt hoe meer de spanning toeneemt. En de eerste wedstrijd tegen Polen is ook wel cruciaal. "

Moeder Koeman

Ook de rest van de familie Koeman leeft mee, vertelt Ronald. "Onze moeder gaat ook naar de eerste wedstrijd toe. De hele familie leeft natuurlijk mee. Dat geld voor trainers en voor spelers. En het toernooi in Duitsland is vlakbij, dus we gaan fantastische support krijgen. Dat maakt het allemaal hopelijk nog specialer."

Voorafgaand aan het eerste EK-duel speelt Oranje op maandag nog een oefenwedstrijd tegen IJsland.

Doe mee met ons EK-spel

Op zoek naar eeuwige roem met jouw sportteam? Speel dan direct mee met de Captains Poule van ons EK-spel en maak kans op een unieke prijs. Win je met jouw team deze competitie, dan volgen wij met Sportnieuws.nl een jaar lang de verrichtingen van jouw team.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.