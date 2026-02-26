De Eredivisie Vrouwen krijgt komend seizoen een nieuw competitieformat. De competitie wordt teruggebracht van twaalf naar tien clubs en alle clubs spelen dan drie keer per seizoen tegen elkaar. Door die aanpassing telt de hoogste vrouwencompetitie voortaan 27 speelrondes, wat moet bijdragen aan een hoger sportief niveau. "De besten van Nederland moeten meer topwedstrijden spelen", stelt bondscoach Arjan Veurink van de Oranje Leeuwinnen.

Volgens de KNVB past het nieuwe format binnen een bredere ambitie om het betaald vrouwenvoetbal in Nederland verder te ontwikkelen. "Met de clubs die meedoen aan betaald vrouwenvoetbal gaan we de komende jaren een kwaliteitsslag maken. We blijven evalueren en sturen bij waar nodig", liet directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen optekenen.

'Héél goede ontwikkeling'

Bondscoach Arjan Veurink, die in het verleden al betrokken was bij het beleid rond de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, ziet de veranderingen als een logische stap. "Ik vind dat een héél goede ontwikkeling", vertelt Veurink op een persconferentie.

Daarbij benadrukt hij dat de Eredivisie Vrouwen een belangrijke rol speelt in het opleiden van talent, maar dat er ook kritisch naar de prestaties moet worden gekeken. Die kritische blik heeft vooral te maken met de prestaties van Nederlandse clubs in Europa.

Kritisch op Nederlandse prestaties

"Als je kijkt naar de Europese wedstrijden die wij als Nederlandse clubs gespeeld hebben, zie je dat we incidenteel wel een keer een succes kunnen hebben. Zoals Ajax, maar structureel lukt ons dat nog niet." Volgens Veurink is het daarom noodzakelijk om aan de structuur van de competitie te sleutelen. "Beleidsbepalers kunnen aan een aantal knoppen draaien en één van die knoppen is kijken naar het format, kijken naar het aantal clubs."

Met het nieuwe format verwacht de bondscoach dat de top van het Nederlandse vrouwenvoetbal vaker op hoog niveau wordt uitgedaagd. "Ik ben absoluut voorstander van deze keuze, want ik denk dat we echt gebaat zijn bij dat de besten in Nederland meer topwedstrijden gaan spelen. Ik denk dat dit een uitstekende keuze is van de KNVB", besluit Veurink.

Overige wijziging in competitiestructuur

Naast de veranderingen in de Eredivisie Vrouwen blijft het competitieformat in de eerste divisie ongewijzigd. De kampioen promoveert, mits het om een eerste elftal gaat dat aan de licentie-eisen voldoet.

De tweede divisie wordt wel aangepast en opgesplitst in twee gelijkwaardige poules, die elk recht geven op een promotieplek naar de eerste divisie. Volgens de KNVB versterkt deze structuur de doorstroming en ontstaat er ruimte voor verdere groei van het vrouwenvoetbal, waaronder de instroom van nieuwe en jonge teams.