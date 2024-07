Nederlandse waterpolosters lopen deukje in zelfvertrouwen op net voor Spelen

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben uitgesproken voor goud te willen gaan bij de Olympische Spelen 2024 te Parijs. Een van de grootste concurrenten daarvoor is Spanje. En juist van dat land verloor Oranje de Waterpolo Cup in Rotterdam.

Spanje was in Rotterdam met 13-8 veel te sterk. Afgelopen dinsdag verloor Nederland al met 12-11 van het Zuid-Europese land. De Waterpolo Cup geldt als voorbereidingstoernooi voor de Olympische Spelen van Parijs. Nederland versloeg Frankrijk en Australië, maar Spanje was tweemaal de betere. Italië eindigde als derde door Australië met 12-9 te kloppen.

Waterpolosters gaan 'kapot' richting Olympische Spelen, Famke Louise zorgt voor juiste vibe in kleedkamer De Nederlandse waterpolovrouwen beginnen in vorm te raken voor de Olympische Spelen in Parijs. Vanavond spelen ze de finale van de Waterpolo Cup tegen Spanje. Sportnieuws.nl sprak met Simone van de Kraats en Sabrina van der Sloot: "Deze week is het kapot gaan en elke wedstrijd een beetje beter zijn."

Road to Paris

Sportnieuws.nl sprak deze week met meerdere internationals. De conclusie is eigenlijk dat het resultaat van de Waterpolo Cup niet uitmaakt, in vorm raken en wedstrijdritme op doen wel. Dat heeft Oranje gedaan. "Winnen is niet per se relevant. We willen deze week groeien. Elke wedstrijd moet een beetje beter zijn dan de vorige", aldus aanvoerder Sabrina van der Sloot.

'Het hoofddoel is goud': Nederlandse waterpolosters met missie naar Parijs Nog een paar weekjes slapen en dan beginnen in Parijs de Olympische Spelen. De Nederlandse waterpolovrouwen maken in het Franse water kans op medailles. Op het laatste voorbereidingstoernooi voor de Zomerspelen plaatste Nederland zich voor de finale.

Brigitte Sleeking verscheen voor de camera. Zij liet zich ook uit over de Spelen. "Wij willen wel voor goud gaan", verzekerde ze. "Ik denk met het oog op recente EK en WK dat we ook om de medailles gaan strijden. We hebben wel uitgesproken dat we voor goud willen gaan en dat is met dit team mogelijk."

Waterpolosters op Olympische Spelen

De Nederlandse waterpolosters zitten in de groepsfase bij Hongarije, Australië, Canada en China. De andere poule bestaat uit Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. De groepsfase begint op 27 juli. Op 10 augustus is de finale.