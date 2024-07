'Het hoofddoel is goud': Nederlandse waterpolosters met missie naar Parijs

Nog een paar weekjes slapen en dan beginnen in Parijs de Olympische Spelen. De Nederlandse waterpolovrouwen maken in het Franse water kans op medailles. Op het laatste voorbereidingstoernooi voor de Zomerspelen plaatste Nederland zich voor de finale.

Oranje boekte in Rotterdam bij de Waterpolo Cup een 11-10 overwinning op Australië. Nederland keek halverwege de wedstrijd tegen een achterstand aan (4-5), maar draaide die in de derde periode om (9-8). Oranje speelt vrijdag in de finale tegen Spanje. Beide ploegen troffen elkaar dinsdag ook al. Toen verloor Nederland met 12-11.

Nederland werd begin dit jaar Europees kampioen en in 2023 wereldkampioen. Op het WK eerder dit jaar eindigde Oranje als vijfde.

'Hoofddoel is goud'

Sportnieuws.nl was aanwezig bij de Waterpolo Cup en sprak met Brigitte Sleeking. Zij werd twee keer Europees- en één keer wereldkampioen met Oranje. Een olympische medaille ontbreekt nog, maar niet voor lang als het aan haar ligt. "Wij willen wel voor goud gaan", verzekerde ze. "Ik denk met het oog op recente EK en WK dat we ook om de medailles gaan strijden. We hebben wel uitgesproken dat we voor goud willen gaan en dat is met dit team mogelijk."

In 2021 deed Sleeking mee aan de 'corona-Spelen'. In Parijs is alles anders. "Ik vind het super tof dat er echt veel familie en vrienden die kant op komen, maar ook gewoon Nederlanders. Volle stadions, dat geeft gewoon een hele andere sfeer bij wedstrijden", sprak ze.

Spelletjes

In de koffer van Sleeking gaan mini-spelletjes mee, die spelen ze graag met de selectie. "Qwixx, Keer op Keer, dat soort spelletjes", aldus de Nederlandse. "We hebben hele fanatieken in ons team, maar Iris (Wolves, red.) en Nina (ten Broek, red.) die zijn echt heel goed."