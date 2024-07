Waterpolosters gaan 'kapot' richting Olympische Spelen, Famke Louise zorgt voor juiste vibe in kleedkamer

De Nederlandse waterpolovrouwen beginnen in vorm te raken voor de Olympische Spelen in Parijs. Vanavond spelen ze de finale van de Waterpolo Cup tegen Spanje. Sportnieuws.nl sprak met Simone van de Kraats en Sabrina van der Sloot: "Deze week is het kapot gaan en elke wedstrijd een beetje beter zijn."

In de laatste groepswedstrijd van de Waterpolo Cup, wonnen de Nederlandse vrouwen donderdagavond nipt met 11-10 van Australië dat tot dusver alles gewonnen had. Daarmee plaatste Oranje zich voor de finale die vrijdagavond gespeeld wordt in Zwemcentrum Rotterdam tegen een oude bekende: Spanje. Een kopie van de EK-finale dus in Eindhoven eerder dit jaar, toen Nederland de titel won.

"Officieel spelen we voor de eerste plek in de Waterpolo Cup", vertelt aanvoerder Sabrina van der Sloot. "Winnen is niet per se relevant. We willen deze week groeien. Elke wedstrijd moet een beetje beter zijn dan de vorige."

Elke dag een topwedstrijd

De regerend Europees kampioen speelt tijdens de Waterpolo Cup maar liefst vier topwedstrijden in vier dagen tijd. Dat is vrij gebruikelijk, vertelt Van der Sloot: "Op grote toernooien hebben we meestal een rustdag ertussen, maar tijdens zo’n voorbereidingstoernooi is het normaal hoor. En dan trainen we overdag gewoon door. In de ochtend oefeningen in het bad; of schieten, of zwemmen. Daarnaast nog twee krachttrainingen deze week. Dat is echt heel zwaar, je ziet het ook terug in de kwaliteit van de wedstrijd."

McDonald's in Parijs

"Dit toernooi winnen is niet per se relevant", gaat Van der Sloot verder. "We willen deze week groeien. Elke wedstrijd moet een beetje beter zijn dan de vorige. We willen groeien als team, iedereen moet minuten maken. We moeten fouten maken en daar dan over praten. Ook juist deze week moeten we kapot gaan, dat lukt aardig, haha. Volgende week gaan we dan de supercompensatie in."

Hoe dat er dan uitziet? In elk geval niet met een burger bij de McDonald's in Parijs, lacht Simone van de Kraats: "We gaan richting korte sprints, trainen op felheid en scherpte. De krachttraining neemt af in volume. We gaan meer wedstrijdgericht trainen."

Medailles TeamNL

Beide speelsters waren er drie jaar geleden ook bij op de Spelen van Tokio. Dat het toernooi nu dichter bij huis gespeeld wordt, heeft enkel voordelen. Van de Kraats: "Het EK in januari was in Eindhoven, daar hebben we kunnen proeven hoe het is als er veel eigen fans zijn. Dat is goed bevallen, haha."

Toch zal Parijs anders aanvoelen dan Tokio, omdat er nu godzijdank geen covid heerst. Van der Sloot: "Het helpt dat de helft al een Spelen achter de rug heeft. Er zijn dingen in het olympisch dorp zoals andere TeamNL'ers die medailles winnen, waar nieuwe meiden super enthousiast van worden. Logisch, want dat is ook de charme. Daar kunnen wij als ervaren speelsters verwachtingen managen, zodat we de focus op het toernooi kunnen houden."

Famke Louise in de kleedkamer

Hoe zit het met de dynamiek in het team? Hoe gaat het er bijvoorbeeld aan toe in de kleedkamer? "Er staat altijd wel een speaker aan in de kleedkamer", vertelt Van de Kraats met een brede lach. "De een danst wat excentrieker dan de ander."

Van der Sloot vult aan: "Maartje Keuning is onze vaste dj. "Tijdens het EK hadden we een nummertje dat we allemaal lekker vonden: Boing Boing van Lauwtje en Famke Louise. "Dat draaien we dan in de kleedkamer. Daar voelen we ons allemaal prettig bij, dat het ook gezellig is. Zo’n nummer kan dan net de knop zijn van: Oké, nu gaan we echt beginnen! Het is altijd een Nederlandstalig nummer."